Auch Coburger Samba-Festival abgesagt!

"Durch die Corona-Krise ist auch das Internationale Samba-Festival in Coburg betroffen und kann im Juli nicht wie geplant stattfinden." Diese Nachricht schockte am Donnerstagabend die Fans des Coburger Samba-Festivals. Ein internationales Festival mit mehr als 200000 Besuchern aus aller Welt sei in dieser Situation leider unvorstellbar, so Sambaco-Geschäftsführer Rolf Beyersdorf: "Die Gesundheit unserer Gäste, Künstler und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle. Wir müssen schweren Herzens unser Festival im Juli absagen und verschieben die Planungen in das kommende Jahr."

Für den Veranstalter Sambaco wäre jetzt die heiße Phase der Planungen auch mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden, weswegen die Absage von Gruppen, Bühnen, gebuchten Hotels und der Infrastruktur unvermeidbar wurde. Beyersdorf dankt allen Partnern, Besuchern, Sponsoren und Gästen, die dem Festival seit vielen Jahren treu sind und zur Seite stehen: "Die Absage schmerzt uns sehr und ist uns nicht leicht gefallen, aber nun gilt es, solidarisch zusammen zu stehen."

Das Internationale Samba-Festival ist seit dem Jahr seiner Gründung 1992 nicht mehr aus dem Coburger Veranstaltungskalender weg zu denken. Zuletzt kamen immer am zweiten Wochenende im Juli rund 200000 Besucher nach Coburg, um zu tanzen, zu feiern und die brasilianische Lebensfreude zu genießen.

"Wir hätten auch heuer gerne mit Euch und Ihnen gefeiert", sagt Veranstalter Rolf Beyersdorf, der das Festival seit der ersten Stunde mit seinem Team verantwortet. Für das kommende Jahr hat sich das Sambaco-Team fest vorgenommen, das größte Samba-Festival außerhalb Brasiliens in Coburg wie gewohnt fortzusetzen. Viele Künstler, die für dieses Jahr eingeladen waren, hättten bereits zugesagt, im Juli 2021 gerne nach Coburg zu kommen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Im Sondervorverkauf erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für das kommende Jahr. Auch wenn es zu Preiserhöhungen kommen sollte, gelten die Tickets uneingeschränkt für das Jahr 2021.

In diesem Zusammenhang appellieren die Veranstalter an die Fans, die sich bereits ein Ticket gekauft haben, von einer Rückgabe abzusehen, wenn dies dem Einzelnen möglich ist. "Eine Rückabwicklung ist für uns mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden, betont Beyersdorf." Wer sein Ticket allerdings nicht für 2021 nutzen oder weitergeben möchte, könne dies auch zurück gegeben. Infos zur Rückabwicklung unter: www.samba-festival.de.