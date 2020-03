Bei einer Attacke auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hutstraße in Untersiemau (Landkreis Coburg) wurde der Geschäftsführer des Marktes leicht verletzt. Das meldet die Polizei Coburg am Samstag, den 28.03.2020.

Im Vorfeld des Angriffs kam es laut Polizeiangaben zu einer verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Markt. Der 47-jährige Geschäftsführer ging dazwischen und wurde daraufhin von einem der Streitenden mit zwei Tiefkühlpizzas attackiert.

Mann greift Supermarkt-Geschäftsführer mit Tiefkühlpizza an

Der Täter entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Dummerweise ließ er aber seinen Personalausweis zurück und konnte somit wenig später von der hinzugerufenen Streife an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Das Resultat: Der 35-jährige Beschuldigte erhält eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.