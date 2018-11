Aschenbrödels Coburger Weg

Ein Weihnachtsklassiker des Films auf der Theaterbühne: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" hat am Samstag Premiere am Landestheater. Die Fans des tschechisch-deutschen Märchenfilms erwarten seit Jahrzehnten jedes Jahr sehnlichst die Sendetermine. Nun kommt das Märchen mit der Musik von Karel Svoboda in einer Bühnenfassung von Uli Jäckle auch auf die Bühne des Landestheaters. Das vermeldet aber gleich, dass sich beeilen muss, wer noch Karten für die Vorstellungen im November, Dezember und Januar möchte, so groß ist die Nachfrage.

Üppige Ausstattung

Viel zu lachen hat Aschenbrödel seit dem Tod ihres Vaters nicht. Mit ihrer Stiefschwester Dorchen und ihrer Stiefmutter lebt sie zusammen auf dem Gutshof ihrer verstorbenen Eltern. Während Dorchen nach Strich und Faden verwöhnt wird, muss Aschenbrödel alle niederen Arbeiten im Haus verrichten. Ihre einzigen Freunde sind zwei Tauben, ihr Pferd Nikolaus und der Kutscher Vincek.

Die Gutsherrin hat ehrgeizige Pläne für Dorchen: Sie will ihre Tochter mit dem Prinzen vermählen. Pech nur, dass der überhaupt keine Lust hat zu heiraten. Anstatt sich auf sein künftiges Amt vorzubereiten und sich mit der höfischen Etikette vertraut zu machen, verbringt er seine Tage lieber mit Reiten und Jagen. Gerade so wie Aschenbrödel, die von ihrem Vater wild und frei erzogen wurde. Im Wald begegnen sich der Prinz und Aschenbrödel zum ersten Mal; doch von dort ist es noch ein weiter Weg zum Happy End.

Schauspieldirektor Matthias Straub selbst führt Regie beim Weihnachtsmärchen. Für das Bühnenbild konnte er den Coburger Hochschul-Professor Michael Heinrich gewinnen. Der hat, inspiriert von den Arbeiten der berühmten Coburger Theatermaler-Familie Brückner und nach dem Vorbild der historischen Kulissenbühne einen Raum geschaffen, der mittels hintereinander gestaffelter, gemalter Prospekte Gutshof, Schloss und all die anderen Schauplätze der Geschichte entstehen lässt. Stil und Farbigkeit orientieren sich an Vorlagen der im 19. Jahrhundert in jedem Haushalt anzutreffenden Papiertheater. Es soll richtig nostalgisch-märchenhaft werden bei dieser Produktion des Landestheaters Coburg. Farbige Kontrapunkte setzt Kostümbildnerin Carola Volles mit malerisch-üppigen Kostümen, die die Figuren in einen Traum aus Tüll hüllen.

Landestheater Coburg

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Bühnenfassung von Uli

Jäckle nach dem gleichnamigen tschechisch-deutschen Märchenfilm von Václav Vorlícek und František Pavlícek. Musik von Karel Svoboda

Die Produktion Inszenierung Matthias Straub, Bühne Michael Heinrich, Kostüme Carola Volles, Dramaturgie Carola von Gradulewski

Darsteller Aschenbrödel: Maren Kraus; König: Stephan Mertl;

Prinz: Thomas Kaschel; Gutsherrin: Kerstin Hänel; Dorchen: Friederike Pasch; Taube 1: Luisa Schmidt; Lehrer: Alexander Tröger; Taube 2 / Vincek: Boris Stark

Premiere Samstag, 24. November, 15 Uhr, imn Großes Haus

Karten gibt es an der Theaterkasse Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr, außerdem im AWO-Mehr Generationen Haus, beim Coburger Tageblatt, Schuhhaus Appis Bad Rodach, Buchhandlung Stache Neustadt.