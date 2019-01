Ansturm fürs Volksbegehren in Coburg

Im Einwohneramt der Stadt Coburg herrschte am Donnerstagmittag lebhafter Betrieb. Hier können sich die rund 31600 Coburger Wahlberechtigten in die Listen für das Volksbegehren "Rettet die Bienen!" eintragen, das einen besseren Arten- und Naturschutz zum Ziel hat.

Das Einwohneramt ist zwar dank Aufzug barrierefrei zugänglich, befindet sich aber nicht im Rathaus am Markt, sondern in der Rosengasse 1. Am Vormittag seien einige Bürger auf der Suche nach dem Eintragungsraum durchs Rathaus geirrt, sagt Stadt-Pressesprecher David Schmitt. Die Hinweise im Eingang und an der Tür des Bürgerbüros haben sie offenbar übersehen.

Eingeleitet hat das Volksbegehren die ÖDP. Unterstützt wird es inzwischen auch von SPD und Bündnis 90/Grünen, sowie von einigen Naturschutzverbänden. Im Raum Coburg gehören sogar Unternehmer zu den Unterstützern: Die Haba-Firmenfamilie (Wehrfritz, Jako-o) in Bad Rodach hat ihre 2328 Mitarbeiter per E-Mail aufgefordert, das Volksbegehren zu unterstützen. Führungskräfte wurden gebeten, das notfalls während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Die Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins will am Samstag, 2. Februar, mit einer großen Zahl Unterstützern vom Kletterzentrum am Dammweg in die Innenstadt laufen. Mindestens 50 sollen es werden; Abmarsch am Dammweg ist um 10 Uhr.

Das Einwohneramt Coburg ermöglicht die Eintragung während der üblichen Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr. Darüber hinaus ist am Samstag, 2. Februar, von 10 bis 12 Uhr geöffnet und am Donnerstag, 7. Februar, bis 20 Uhr. Die Eintragung ist bis einschließlich Mittwoch, 13. Februar, möglich.