Ansturm auf Wohnmobilstellplatz in Bad Rodach

Auf Tageblatt-Nachfrage berichtet Nancy Grau, Leiterin der Marketingabteilung in der "Therme Natur", von der aktuellen Entwicklung des Wohnmobilstellplatzes: "Im ersten Quartal 2018 sind die Zahlen bisher sehr erfreulich." So sind die Ankünfte mit 716 im Vergleich zum vergangenen Jahr um 59 gestiegen. Einher geht mit diesem Aufwärtstrend auch ein deutliches Plus bei den Übernachtungen: Da wurden in den ersten Monaten 1662 mit dem Wohnmobil angereiste Gäste gezählt. Das sind 386 mehr als im vergangenen Jahr.Dementsprechend positiv fällt die Bilanz von Nancy Grau aus: "Diese Zahlen zeigen mehr als deutlich, dass sich unser Stellplatz in kürzester Zeit in der Szene einen mehr als guten Namen gemacht hat." Die Nachfrage über Ostern war sogar so groß, dass die 70 Stellplätze in der "Thermenaue" konstant ausgebucht waren. "Wir mussten Wohnmobilisten sogar auf andere Plätze in der Region verweisen", berichtet die Marketingleiterin der "Therme Natur".