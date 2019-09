Anna Deller-Yee - eine junge Künstlerin auf Heimatbesuch in Coburg

Beim Herunterschreiten der Rampe auf dem Weg ins Studio des Kunstvereins Coburg begegnen dem Besucher die ersten Collagen und Fotografien der jungen Künstlerin Anna Deller-Yee. Schon hier spielt die 25-Jährige mit Gegensätzen und wechselseitigen Beziehungen, die sich auf subtile Art wie ein roter Faden durch die Ausstellung ziehen.

Schon der Titel der Ausstellung "00_Undefined & Lost/Found the projects" macht klar: Hier gibt es nicht klar zu definierende Kunst zu entdecken. Werke, die oftmals erst auf den zweiten Blick verloren geglaubte Motive wiederkehren lassen, als Schatten oder Spiegelung, die in Zusammenhang mit anderen Arbeiten stehen und dennoch stets eine eigene Geschichte erzählen.

Raum für Diskurs

Anna Deller-Yee präsentiert in ihrer Debütanten-Ausstellung Malerei, Zeichnungen, Fotografien, Collagen und Kleidungsstücke ihres Labels "Stahlbeton", welches sie im Rahmen eines Uni-Projektes in Berlin gründete. Am Samstag, 16 Uhr, wird ihr der Sparkassen-Debütanten-Preis übergeben, der alle zwei Jahre kombiniert mit dem Förderpreis des Bayerischen Ministeriums für Kunst verliehen wird.

"Die Ausstellung soll zum Nachdenken anregen und Raum für Diskurs bieten", erklärt Anna Deller-Yee, "viele der Arbeiten sind speziell für diese Ausstellung entstanden, um ein abgerundetes Bild meiner Leidenschaften und vielfältigen Interessen zu zeigen."

Mit ihrer Darstellung von Personen als Kunstfiguren, dem Spiel von Verhüllung und Enthüllung, scheinbar friedlicher Motive wie Blumenvasen und Früchte, die dem Besucher neben Worten wie "Fuck", "Sex" oder "Disorder" förmlich ins Auge springen, bietet die Künstlerin definitiv Raum für Interpretation und die Möglichkeit, sich mit "existenziellen Themen auseinanderzusetzen", so wie sie selbst.

Die ehemalige Schülerin des Gymnasiums Albertinum absolvierte ihren Bachelor "Fashion Design and Development" in London, wo sie nun mit ihrem Masterstudium fortfahren wird.

Junge Kunst Debütanten-Ausstellung, Förderpreisträger des Sparkassen-Debütantenpreises (Eröffnung: Samstag, 16 Uhr, musikalische Rahmung durch Nina Scheidmantel; bis 6. Oktober). Die Ausstellung von Anna Deller-Yee ist ein multimediales Werk und enthält Malerei, Zeichnungen, Textilien, Fotografien und Collagen.

Öffnungszeiten Ausstellungspavillon Kunstverein Coburg - Dienstag bis Freitag 16 bis 19 Uhr, Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr (Eintritt frei am Sonntag).