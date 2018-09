Anmelden zum Coburger Mitmachkonzert

Nachdem schon beim Symphonic Mob auf dem Schlossplatz Laienmusiker und Profis zusammen Musik gemacht haben, steht nun das nächste gemeinsame Musizieren bevor: Beim Mitmachkonzert am Samstag, 3. November (18 Uhr) im Großen Haus dürfen auch in diesem Jahr die Nachwuchsmusiker der Region neben den Profis am Pult Platz nehmen und unter der Musikalischen Leitung von Dominik Tremel gemeinsam mit ihnen unterschiedliche Orchesterwerke spielen.

Das Format richtet sich an fortgeschrittene junge Musikerinnen und Musiker, die zuvor an mehreren Terminen von Musikern des Philharmonischen Orchesters gezielt auf das Konzert vorbereitet werden. Anmeldungen sind weiterhin für folgende Instrumente möglich: Violine, Bratsche, Flöte (gerne auch mit Piccoloflöte), Oboe, Fagott, Horn, Trompete, Posaune und Schlagzeug.

Die vorbereitenden Proben finden am Freitag, 28. September, Samstag, 6. Oktober, Samstag, 20. Oktober, und Samstag, 27. Oktober statt. Die gemeinsamen und für alle verpflichtenden Proben mit dem Orchester finden am Dienstag, 30. Oktober, Mittwoch, 31. Oktober, und Freitag, 2. November, statt.

Auf dem Programm stehen Arthur Sullivans Ouvertüre zu "Die Piraten von Penzance", Franz Schuberts "Die Forelle" (in der Bearbeitung von Benjamin Britten), Gaetano Donizettis "Una furtiva lagrima" aus der Oper "L"elisir d"amore", Leonard Bernsteins "Maria" aus dem Musical "West Side Story", George Gershwins "Porgy and Bess"-Suite sowie Klaus Badelts Suite zu "Fluch der Karibik".

Kontakt

Weitere Informationen und Anmeldung bis Donnerstag, 27. September, bei Johannes Donhauser: johannes.donhauser@landestheater.coburg.de Termin Mitmachkonzert - Samstag, 3. November, 18 Uhr, Landestheater Coburg ct