Am vergangenen Wochenende war es in Bad Rodach nass

Am Samstag feierte das legendäre Drachenbootrennen seine vierte Auflage in der "ThermeNatur" in Bad Rodach. Geschäftsführerin Stine Michel hatte mit ihrem Team zum sportlichen, aber auch mehr als spaßigen Wettkampf in einem Außenbecken eingeladen. Gleich elf Mannschaften, und damit drei mehr als im Vorjahr, hatten sich auf diesen Abend gefreut und sich mächtig ins Zeug oder besser ausgedrückt in die "Paddel gelegt". Die teilnehmenden Teams: Das Thermen-Boot, Das Fischer-Boot, Lora und die starken Männer, Operation Strandfigur (der Vorjahressieger), Zimmerei von Berg, das Wolfsrudel, FC Rennsteig Ava Lanche, Sportfreunde Bad Rodach, Die Nacktfrösche und Stammtischhaus am See.

"Hier und heute findet das 4. Rennen statt", rief Stine Michel, Geschäftsführerin der "ThermeNatur", zu Beginn. Drei Teams mehr als im Vorjahr hatten sich diesmal angemeldet und es machte allen offensichtlich mächtig Spaß. Klitschnass wurden die Paddler bei jedem Durchgang, der auch mal nur wenige Sekunden dauerte.

Spritzige Kämpfe um Sieg oder Niederlage

Manja Hackensellner ging für die "Nacktfrösche" an den Start. In der Sauna seien sie auf den Gedanken gekommen, sich doch auch mal an dem Spaß-Wettbewerb zu beteiligten, erzählte sie. Natürlich sei der 1. Platz das ehrgeizige Ziel, was sonst. Am Ende wurde es immerhin der 2. Platz und damit noch einen Platz vor den Vorjahressiegern "Operation Strandfigur". "Wir sind munter, ihr geht unter." Dieses Motto trug auch Früchte und der Gegner, die Familie "Fischer", ging baden.

Spielleiter Burkhard aus Wittenberg hatte nicht nur das über zwölf Meter lange "Drachenboot" mitgebracht, sondern war zugleich der Wettkampfleiter. Bei diesem Tauziehen mit Booten ging es darum, das gegnerische Team auf die andere Seite des Beckens zu bringen. Spätestens nach einer Minute muss das Siegerteam feststehen. Im Modus "jeder gegen jeden" traten die elf Teams in den sportlichen Wettstreit. Der langjährige Direktor des Kurhotels hatte eine Pauke mitgebracht und feuerte sein Team mit wuchtigen Schlägen an.

Die Gewinnerteams sind: 1. Platz "Wolfsrudel", 2. Platz "Nacktfrösche", 3. Platz "Lora & die starken Männer" und 3. Platz "Operation Strandfigur". Der 3. Platz wurde wegen Punktegleichstands zweimal belegt.