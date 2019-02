Am 15. März ist Theaterpremiere im Itzgrund

Das Theaterspielen hat im Itzgrund eine lange Tradition. Für die erste Aufführung nach der Gründung des Vereins Theatergruppe Itzgrund haben sich die Akteure mit "Wenn alte Scheunen brennen" ein besonders lustiges Stück ausgesucht. Die Schauspieler führen selbst Regie, haben die Bühne in der Wanderhalle aufgebaut und für die nötigen Requisiten gesorgt.

Vier Damen und drei Herren

Vier Damen und drei Herren agieren in dem 120-Minuten-Stück, das aus drei Akten besteht und im Wohnzimmer der Witwe Erika Batzelmeier (Brigitte Diterich) spielt. Nach gut zehn Jahren Witwendasein hat sie endlich mit Heinrich Runkelmölle (Michael Ilg) den Mann für das Leben gefunden. Heinrich muss sich immer still und heimlich nachts zu seiner Liebsten schleichen und am frühen Morgen das Haus durch den Garten wieder verlassen.

Dem frisch verliebten Pärchen nervt diese Geheimniskrämerei. Doch wie bringt man die Sache der Familie bei? Denn Schwiegermutter Margarete (Melanie Lindenlaub) hat sich in den Schreinermeister und Bestatter Albert Sargnagel (Marco Ehrl) verliebt und ganz andere Pläne.

Gleichzeitig möchte Margarete ihre Enkelin Caroline (Sandra Müller) mit dem Sohn des Bestatters, Emilius (Peter Kraus), derkuppeln. Auch die neugierige Nachbarin Trude Geißenstripper (Martina Kraus) sorgt für so manche lustige Verwicklung - das Publikum darf sich freuen.

Termine Die Aufführungen in der Wanderhalle in Lahm finden am 15., 16., 22. und 23. März, jeweils um 19.30 Uhr, statt. Am 17. März hebt der Vorhang bereits um 18 Uhr.

Vorverkauf Karten gibt es in der Metzgerei Finzel oder unter Telefon 0151/64550347.