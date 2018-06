Alte Pakethalle in Coburg: Bejubelte Premiere als Konzertsaal

So geht es weiter beim Festival "Klanggrenzen"



Die dritte Auflage des interdisziplinären Kammermusikfestivals "Klanggrenzen" fand als Benefizabend erstmals in der Alten Pakethalle statt. Unter dem Motto "Musik in Bewegung" bot das Orchester M18 ein Programm mit Werken von Beethoven, Haydn und Prokofiev. Dazu tanzten Kinder und Jugendliche des Projekts "We Dance" aus Weimar.Der Erlös des Programms, das von zahlreichen Zuhörern bejubelt wurde, geht an das Projekt "We Dance".Fortgesetzt wird das Festival "Klanggrenzen" am Montag, 2. Juli. Dann ist das Bläserquintett Brassessoires zu Gast bei " Leise am Markt ".Ein ausführlicher Bericht mit zahlreichen Fotos folgt.Einen Überblick über das Programm des Festivals "Klanggrenzen" in Coburg finden Sie hier Rückblick: Einen Bericht vom Auftaktkonzert des Festivals "Klanggrenzen" 2016 in Coburg finden Sie hier "Ladies' Night" - Blechbläserensemble Brassesoires; 19.30 Uhr, Leise am Markt."Tango trifft Video" - Flex Ensemble 19.30 Uhr, Pfarrzentrum St. Augustin."Music Slam" - Aramis Trio und Gäste, Peter Weber (Music Slam); 19.30 Uhr, Haus Contakt Coburg.Tageblatt-Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 3 a, Coburg. Hier gibt's auch die kostenlosen Tickets für den 25. Juni.