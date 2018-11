Als der Weihnachtsbaum auf dem Coburger Markt noch vor der Sparkasse stand

Währenddessen muss der Wochenmarkt in die "Spit" ausweichen. So wird das heute gehandhabt, doch das war nicht immer so. Wie unser Archivbild vom 24. Dezember 1981 zeigt, fand das Markttreiben zuweilen auch direkt vor der Rathaustür statt.

"Die so entstandene ,kleine Fußgängerzone‘ vereinfachte das Hin- und Herwechseln der Kunden zwischen Weihnachtssortiment und lukullischen Genüssen für den Kochtopf", hieß es damals im Tageblatt-Bericht. Übrigens: Der Weihnachtsbaum stand damals vor der Sparkasse.