Alle Bad Rodacher Schüler haben einen Abschluss erreicht

Nachdenklich, aber auch fröhlich wurde die Abschlussfeier der 9. Klasse der Mittelschule Bad Rodach unter dem Motto "Geschafft" in deren Aula gestaltet. Rektorin Manuela Oppel war ganz stolz auf das Ergebnis. Immerhin haben alle 20 Schülerinnen und Schüler den Mittelschulabschluss erreicht, elf davon den qualifizierenden.

Manuela Oppel ließ wissen, dass bisher der Weg weitestgehend vorgegeben gegeben sei und jetzt ein neuer Lebensabschnitt mit eigenem Weg einzuschlagen sei, wobei dieser selbst gestaltet werden könne. "Manche wählen den geradlinigen Weg, andere den asphaltierten und Abenteuerlustige gehen Umwege. Das Schlechteste ist, gar keinen Weg zu wählen", sagte Oppel. Die Aufforderung "Ihr müsst den ersten Schritt tun", war unüberhörbar.

Die Klassenlehrerin dichtet

Die Rektorin forderte die Absolventen dazu auf, den eigenen Weg zu finden, aus den Fußstapfen anderer herauszutreten, Neues zu entdecken und eigene Spuren zu hinterlassen.

Der Klassenleiterin Simone Gutwein war es vorbehalten, jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler visuell und verbal zu "durchleuchten". Zum Schluss trug sie ein Gedicht vor: "Die Schonzeit, die ist ab heute vorbei. Ich hoffe, das ist euch nicht einerlei. Ich wünsche mir, dass ihr habt immer Ziele vor Augen, die für euch und eure Talente taugen. Verfolgt diese Ziele und gebt niemals schnell auf, denn mit Willen und Ehrgeiz könnt ihr erreichen zuhauf."

Pfarrer Christian Rosenzweig meinte, dass jeder Zeitpunkt einzigartig sei. Sein Wunsch: "Bleibt Gott befohlen, euer Leben möge in seinen Händen bleiben." Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) gab die Bitte mit auf den Weg: "Jeder soll an seinem Erfolg arbeiten." Die Elternbeiratsvorsitzende Tanja Krämer meinte, dass in den neun Jahren viel erlebt worden sei.

Ihre Schulzeit ließen Zoe Hoffmann und Leonie Hornung Revue passieren. Tim Wachsmann (Violine) untermalte musikalisch den Nachmittag und die Kinder der 1.und 2. Klassen sangen Lieder. Die Trommelgruppe (Leitung Sonja Putz und Simone Gutwein) sorgte wieder einmal für den nötigen Wirbel.

Die Klassenbesten sind Zoe Hoffmann, Saranda Fischer, Maria Gomer, Paul Morgenroth und Veronika Savchenko. Eine Auszeichnung für soziales Engagement erhielten Justin Eck, Lukas Grämer, Paul Morgenroth, Aaron Stedler, Saranda Fischer, Maria Gomer, Zoe Hoffmann, Vanessa Reinhardt und Chiara Wölfert.