Alfred-Brunnen im Coburger Hofgarten muss saniert werden

In diesem Frühjahr und Sommer war der Herzog-Alfred-Brunnen im Coburger Hofgarten in ungewohnter Rolle zu erleben - als Teil des Bühnenbildes für die Open-Air-Aufführungen des Landestheaters Coburg. Nicht nur deswegen blieb das Bassin des Brunnens in diesem Jahr leer - denn der Brunnen muss saniert werden. Der Grund: Das Bassin verliert kontinuierlich viel Wasser.

Neue Brunnentechnik

Doch es gibt noch weitere Probleme beim Alfred-Brunnen, wie Christiane Zinoni-Peschel vom Grünflächenamt der Stadt weiß. Auch die Steineinfassung des Bassins ist unverkennbar sanierungsbedürftig.

Zudem soll eine neue Brunnentechnik installiert werden. Derzeit laufen bereits die Untersuchungen, um für alle betroffenen Teil des Brunnens die beste Sanierungsmethode zu finden, erläutert Frank Daginnus vom zuständigen Hochbauamt.

Deutliche Risse sichtbar

Die Liste der sanierungsbedürftigen Teil der gesamten Brunnenanlage ist. Klar ist, dass die Bodenplatte des Bassins erneuert werden muss, damit der Brunnen wieder dauerhaft dicht ist. Schadhaft geworden im Laufe der Jahre ist auch die steinerne Einfassung an der Stirnseite des Bassins, die mit einer Krone versehen ist. Schon mit bloßem Auge zeigt dieser Aedikula genannte Aufbau deutliche Risse.

Damit freilich nicht genug. Auch die Skulpturen des Brunnens müssen überarbeitet werden - die von August Sommer geschaffene Frauenfigur "Idylle" ebenso wie die "Schrick" titulierte Figur von Christoph Franz Peter sowie die beiden Delfin-Bronzeskulpturen.

Beginn im nächsten Jahr

Auf der Liste der Sanierungsmaßnahmen steht zudem das eiserne Ziergitter, das die Brunnenanlage umschließt. Weil die endgültige Entscheidung über die jeweiligen Sanierungstechniken noch aussteht, ist auch noch nicht klar, wieviel Zeit das gesamte Projekt in Anspruch nehmen wird. Klar ist nur, dass die Sanierung im nächsten Jahr beginnen soll.

Rund um den Herzog-Alfred-Brunnen

Der Herzog-Alfred-Brunnen im Coburger Hofgarten liegt zwischen den beiden Pavillons und wurde im September 1903 fertiggestellt. Der Brunnen am nördlichen Rand des Hofgarten erinnert an den im Jahr 1900 verstorbenen Herzog Alfred und wurde auf Initiative von Herzogin Marie an Stelle eines Teiches errichtet.

Errichtet wurde der Brunnen von Hofmaurermeister Peter Renner. Eine Halbrunde Muschelnischenwand schließt den Brunnen nach hinten ab. Davor befinden sich zwei von Carl Oehrlein geschaffene Delfin-Bronzeskulpturen. Der Bildhauer August Sommer schuf die weibliche Figur Idylle rechts neben der Nischenwand, die Bronzefigur "Schreck" ist ein Werk von Christoph Franz Peter. In der Mitte des Brunnens befindet sich eine Fontäne. red