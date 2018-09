Alexander Gauland besucht den AfD-Kreisverband Coburg/Kronach

Martin Böhm, der Vorsitzende des AfD-Kreisverbands Coburg/Kronach und Direktkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl im Stimmkreis Coburg, bekommt Besuch aus seiner Parteizentrale. Am Samstag, 29. September, wird der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, "zu uns" kommen, wie Böhm am Donnerstag in einer kurzen Presseerklärung mitteilte.

"Zu uns", das bedeutet: zum AfD-Kreisverband Coburg/Kronach. Nach Informationen des Coburger Tageblatts wird die AfD-Veranstaltung mit Alexander Gauland im Landkreis Kronach stattfinden, und zwar am Nachmittag des 29. September.

Martin Böhm ist bei der Landtagswahl auch Spitzenkandidat seiner Partei in Oberfranken. Sobald die AfD landesweit den Sprung über die 5-Prozent-Hürde schafft - wovon nach den jüngsten Umfragen auszugehen ist -, gilt ein Einzug des Coburgers Böhm in den neuen bayerischen Landtag als nahezu sicher.

