Albertinum bringt das Sams auf die Waldbühne Heldritt

In monatelanger Probenarbeit wurde das Kinderstück "Am Samstag kam das Sams zurück" von Paul Maar in einer musikalischen Version einstudiert.



Für die beiden Aufführungen am 9. und 10. Juli auf der Waldbühne singen und spielen der Unterstufenchor und die Theatergruppe des Albertinums unter der Regie von Heike Stelzner. Besonderer Ansporn für alle Mitwirkenden ist der Umstand, dass sich der Autor Paul Maar für die Aufführung am 9. Juli als Zuschauer angekündigt hat.



Die Musik zu dieser Musical-Fassung stammt von Rainer Bielfeldt. Die Uraufführung fand im Jahr 1997 im Stadttheater Fürth statt als Koproduktion mit dem Staatstheater Meiningen.





Rund um das Sams

Musical-Tipp "Am Samstag kam das Sams zurück", Kinderstück von Paul Maar,- 9., 10. Juli, 19 Uhr, Waldbühne Heldritt



Mitwirkende Unterstufenchor und Theatergruppe des Gymnasiums Albertinum, musikalische Leitung: Claudia Habram,

Regie und Gesamtleitung: Heike Stelzner



Eintrtt Die Tickets kosten acht Euro und sind an beiden Vorstellungstermin an der Abendkasse erhältlich.