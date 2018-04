Akrobatenfamilie des Circus Solero begeistert die Coburger

Clown Beppo soll im Auftrag der Zirkusdirektorin Corina die Manege aufräumen. Stattdessen feiert er mit den Zirkusgästen eine Party. Gemeinsam mit dem Publikum klatscht und tanzt er zur Musik aus seinem CD-Spieler. Der Direktorin gefällt das überhaupt nicht. Sie entsorgt Beppos CD-Player in einer Mülltonne. Am Ende landet Corina selbst kopfüber in dieser und wird von Beppo aus der Manege gefahren. "Ich spiele Beppo leidenschaftlich gerne und die Kinder sind immer wieder begeistert", sagt Alfons Köllner.



In der siebten Generation

Er ist aber nicht der einzige Clown an diesem Abend. Sein Sohn Valentino tritt als Nachwuchsclown "Banane" auf und verteilt Popcorn an die Zuschauer. Das Familienunternehmen bestehet aus Alfons und Corina Köllner, sowie deren Kindern Alysia, Valentino und Jolina. Sie betreiben den Zirkus bereits in der siebten Generation und befinden sich im Moment auf Frankentournee. Bis einschließlich Montag, 16. April gastieren sie auf der Wiese vor der "CoJe" in der Rosenauerstraße.



Der zwölfjährige Valentino kommt neben seiner Rolle als Clown auch noch zu einer Premiere: Der Handakrobat stapelt zum ersten Mal sechs Stühle, rund neun Meter in die Höhe und vollendet die Nummer mit einem Handstand auf dem obersten Stuhl. Die Besucher schauen gefesselt zu, wie dem jungen Akrobaten alles gelingt und applaudieren begeistert.



Corina Köllner begibt sich auf den "rotierenden Mond", ein drehendes Metallgestänge in Form eines Halbmondes. Dort hängt sie kopfüber, zeitweise mit einem Fuß, von der Spitze des Gestells und dreht sich um die eigene Achse. Außerdem balanciert sie mit einem Schirm bis in die Spagat-Position auf einem Drahtseil. In ihrer dritten akrobatischen Darbietung führt sie Pirouetten über den Zuschauern an einem Ring auf.



Die 16-jährige Alysia und die achtjährige Jolina zeigen mit mehreren Hula-Hoop Reifen verschiedene Tricks. Sie drehen Reifen, auch teilweise ineinander, gleichzeitig um ihren Körper. Den Zuschauern stockt kurz der Atem als "Alfonso" mit Messern auf eine Holzwand hinter seineFrau warf.



Mit Tierschau

Neben der Akrobatik präsentieren die Künstler auch ihre Dressurtiere. Pferde und Ponys drehen sich vor den Zuschauern im Kreis oder schlüpfen durch die Beine ihrer Artgenossen, Ziegen balancieren vor- und rückwärts auf einem Balken und einer rollenden Tonne.

In einer kleinen Pause, die zum Bühnenumbau genutzt wird, gibt es die Möglichkeit sich die Tiere des Zirkus anzusehen. "Für zwei Euro kann man sich die Tiere anschauen und streicheln. Das Geld kommt den Tieren wieder für Futter und Pflege zugute", sagt Corina Köllner.

Nach der Vorstellung können die Kinder in der Manege auf den Ponys reiten.



Termin und Tickets

Termin Bis einschließlich Montag, 16. April jeden Tag um 17.00 Uhr. Sonntag, 15. April 14.00 Uhr

Ort Auf der Wiese vor der CoJe in der Rosenauerstraße.

Preis Je nach Platzwahl: Erwachsener: 9-14 Euro, Kind: 6-12 Euro.

Tierschau in der Pause, 2 Euro jü