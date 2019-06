Abriss der Freizeitzentrum-Halle in Witzmannsberg

Mit schweren Maschinen wird die alte Halle im Freizeitzentrum in Witzmannsberg nun seit Anfang dieser Woche abgerissen, um mehr Platz und Luft zu schaffen. So entstehen Stück für Stück neue Blickwinkel und Einblicke auf die bereits sanierten Teile des Kulturbades und des Restaurants.

Wie die Gemeindeverwaltung Ahorn mitteilt, haben in der vergangen Woche ebenso die Fliesenlegerarbeiten und Elektro- und Lüftungsarbeiten begonnen und sollten nunmehr ohne größere Verzögerungen zu Ende gebracht werden. Als schwierig erweise sich leider immer wieder, dass die ausgeschriebenen Arbeiten nicht mit der notwendigen Präsenz durch die Baufirmen realisiert werden. Mit Nachdruck werde vonseiten der Verwaltung und der Planungsbüros am Baufortschritt und der Vergabe der noch verbleibenden Gewerke gearbeitet.

Eröffnung im Oktober

Denn der offizielle Eröffnungstermin steht nun endgültig fest. Im Oktober, am Wochenende 11./12.10.2019, wird das Kulturbad in Witzmannsberg offiziell eröffnet. Das genaue Rahmenprogramm ist momentan mit Vereinen in Bearbeitung und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Detail veröffentlicht werden. Geplant ist ein Freundschaftsabend der Gemeinde, an dem auch die Partnergemeinden aus Eisfeld und Irdning-Donnersbachtal (Österreich) die Einweihung des neunen "Kulturbades" feiern können. Zudem soll es einen Tag der offenen Tür geben, an dem jeder Besucher Gelegenheit erhält, sich selbst ein Bild von der neuen Kulturhalle und dem Restaurant zu machen.