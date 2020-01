8. Coburger Comedy-Gala ein voller Erfolg

Vier Comedians gestalteten die 8. Coburger Comedy-Gala im Kongresshaus Rosengarten. Der von Nico Formanek moderierte, von Round Table 151 Coburg veranstaltete Benefiz-Abend erbrachte am Ende einen Erlös von 13604 Euro.

Neben Christin Henkel waren Tutty Tran, Jonas Greiner und Rudi Schaluppke auf der Bühne zu erleben.

Rund um die 8. Coburger Comedy Gala

Veranstalter Die Coburger Comedy Gala ist eine Benefiz-Veranstaltung von Round Table 151 Coburg, deren Erlös wohltätigen Zwecken zugute kommt. Im vergangenen Jahr waren 14970 im im Jahr 2018 14236 Euro zusammen gekommen. Mitwirkende Wie schon im Vorjahr hatte Nico Formanek die Moderation übernommen. Fromanek ist regelmäßig auf renommierten Comedy-Bühnen zu Gast - vom Quatsch Comedy Club in Berlin ebenso wie beispielsweise bis zum Comedy-Clash in Stuttgart. - Tutty Tran bezeichnet sich selbst als ersten vietnamesischen Stand-Up-Comedian in Deutschland. Seit Herbst 2019 ist er mit seinem ersten Solo-Programm "Augen zu und durch!" bundesweit auf Tour. - Christin Henkel firmiert als "Klavier spielende Liedermacherin mit tiefschwarzem Humor. 2019 wurde sie mit dem Förderpreis für junge Liedermacher der Hanns-Seidel-Stiftung ausgezeichnet. - Jonas Greiner, Nachwuchs-Comedian aus Thüringen, feierte im vergangenene Jahr mit seinem Soloprogramm"In voller Länge" Premiere, mit dem er vor wenigen Wochen bereits in Coburg gastierte. - Rudi Schaluppke schließlich mimt als Bademeister den Animateur, Kindertröster, Sorgenonkel und Stilberater in Personalunion. Einen ausführlichen Bericht über die 8. Coburger Comedy-Gala sowie zahlreiche Fotos finden Sie hier