78 Handwerksgesellen werden in Sonnefeld freigesprochen

Bei der achten gemeinsamen Feier der Coburger Kreishandwerkerschaft mit ihren Innungen wurden in der Veranstaltungshalle der Domäne Sonnefeld insgesamt 78 Auszubildende nach alter Tradition durch Kreishandwerksmeister Jens Beland freigesprochen. Sie hatten im Frühjahr und Sommer ihre Gesellen- beziehungsweise Abschlussprüfung aus neun Handwerksberufssparten mit Erfolg abgelegt und konnten nun ihre Gesellenbriefe in Empfang nehmen. Elf von ihnen wurden für ihre besonders guten Leistungen bei der Abschlussprüfung geehrt.

Für den Staatspreis der Regierung von Oberfranken muss der Notendurchschnitt bei mindestens 1,5 liegen. Selina Ruscher (Engelhardt Frieseur, Niederfüllbach) hat die Anforderung mit einer Traumnote von 1,0 mehr als erfüllt. Aus der Laudatio, die der Schulleiter des beruflichen Schulzentrums I Coburg, Gerhard Schmid, hielt, war zu erfahren, dass die Preisträgerin stets über den Tellerrand hinaus blicke und sich vielseitig interessier, insbesondere im Bereich der gestalterischen Tätigkeit. Deshalb hat Selina Ruscher nun eine weiterführende Ausbildung zur Maskenbildnerin an der renommierten Hasso-von-Hugo-Maskenbildnerschule in Berlin begonnen. Den 1. Platz im Bereich Form und Design hat bei den Schreinern Merlin Schneider belegt, der sein Werkstück auf der Heim- und Handwerkmesse in München präsentieren kann. Aus dem Bereich Elektrotechnik, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, wurden als Beste ausgezeichnet: Jan Schaller (Püls & Schuberth GmbH, Gesamtnote 1,6), Daniel Müller (Kirchner Elektrotechnik GmbH, 1,9), Daniel Geyer (Elektrohaus Wanderer GmbH, 2,1), Nico Heinlein (Elektro Weißmann, 2,1), Michael Kraus (Kirchner Elektrotechnik, 2,1). Bei den Maurern: Bastian Fischer (Dirk Fischer, Rödental, 2,6) und bei den Schreinern Lea Friedrich (Maximilian Vondran, Rödental, 1,8).

Für den Vizepräsidenten der Handwerkskammer (HWK) für Oberfranken, Matthias Graßmann, hat der Gesellenbrief für die jungen Handwerker den Status eines Wertpapiers. Dieser sei der Baustein für eine erfolgreiche Karriere im Handwerk. "Kaum ein anderes Wertpapier wird Ihnen über Ihr Leben hinweg eine ähnlich hohe Rendite garantieren wie Ihr Gesellenbrief", ist sich Graßmann sicher. Die Gesellen verfügten nun über Fachkenntnisse, über handwerkliches Können und vor allem auch über Durchhaltevermögen. "Das stärkt das Selbstbewusstsein und ist ein gutes ,Reisegepäck‘ für die weitere Wegstrecke", sagte der oberfränkische HWK-Vizepräsident. Als anerkannte Fachkraft gehören die Gesellen nun zu dem, was made in Germany ausmache: die hohe Qualifikation der Fachkräfte in Deutschland und das System der dualen Ausbildung in Deutschland, das weltweit immer mehr Nachahmer finde.

"Wir sind die sympathische Wirtschaftsmacht von nebenan"

Graßmann bedauert, dass sich diese Tatsache nur in Deutschland selbst noch nicht so richtig herumgesprochen habe. Den Ausbildungsbetrieben dankte er für ihr Engagement in der Nachwuchsgewinnung. In den 1700 Betrieben der Kreishandwerkerschaft Coburg werden aktuell fast 600 junge Menschen engagiert und mit Leidenschaft ausgebildet. Als Wirtschaftsgruppe Handwerk

sei diese modern und innovativ. "Wir bieten Chancen und Karrieren, wir sind die sympathische Wirtschaftsmacht von nebenan", betonte der oberfränkische HWK-Vertreter. Er bat die jungen Gesellen darum, ihrem Handwerk und dem Wirtschaftsbereich treu zu bleiben. "Helfen Sie mit, das Image des Handwerks weiter zu stärken. Engagieren Sie sich in den Innungen und begeistern Sie

als Botschafter auch andere junge Menschen für die Ausbildung im Handwerk", so Matthias Graßmann abschließend.

Jens Beland zeigte auf, dass für eine erfolgreiche Arbeit neben dem Erlernten auch Disziplin, Anpassung, Rücksichtnahme und die Übernahme von Verantwortung wichtige Schlüsselqualifikationen seien. Mit dem Ablegen der Prüfung gehörten die jungen Menschen nun zum oberfränkischen Handwerk. "Die Betriebe, in denen ihr künftig tätig werdet, erwarten nun aber auch, dass ihr die Leistungen, wie sie von einem Gesellen oder einer Gesellin zu erwarten sind, erbringt",

merkte der Kreishandwerksmeister an. Dazu gehöre auch, dass sie gewillt sind, sich weiterzubilden. "Denn lebenslanges Lernen ist Trumpf, gerade auch im Handwerk", sagte Beland.

"Grundstock für Handwerk und Unternehmen"

Junge Talente, wie es die freigesprochenen Gesellen sind, brauche die Region. "Denn sie bilden den Grundstock für das Handwerk und die Unternehmen im Coburger Land", führte Landrat Michael Busch aus. Sonnefelds Bürgermeister Michael Keilich machte in seinem Grußwort deutlich, dass es neben den "Kopfwerkern" auch Handwerker brauche, die Ideen und Pläne in die Tat umsetzten. Für die Berufsschulen übermittelte der Schulleiter des Staatlich beruflichen Schulzentrums I Coburg, Gerhard Schmid, Glückwünsche an die jungen Gesellen und zeigte auf, dass hinter der erfolgreich abgelegten Prüfung die Zusammenarbeit vieler stecke. Auf den Gesellenbrief könne nun aufgebaut werden. Er bat darum, die Möglichkeit zur Weiterbildung und zusätzlichen Qualifizierungen zu nutzen. "Aufhören zu lernen, bedeutet Leben von der Substanz", sagte Schmid. Gedacht wurde des kürzlich verstorbenen Ehrenpräsidenten Hugo Thauer, der sich lange Jahre für das Handwerk im Allgemeinen und das Coburger Handwerk im Speziellen eingesetzt hat. Musikalisch umrahmte die Freisprechungsfeier Bojana Blohmann mit Begleitung.

Ihre Gesellenbriefe konnten in Empfang nehmen:

Ausbildungsberuf Bäcker-/in: Marc Beyerlein Ausbildungsbetrieb: Frank Weber, Coburg), Mike Cupok, Patrick Cupok (Walter Feiler GmbH, Coburg), Stefan Wöhner (Adolf Schoder, Seßlach).

Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei: Isabell Baars, Kim Hegele (Beiersdorfer Landbrot Mühlenbäckerei Herppich KG, Coburg - Beiersdorf), Sabrina Rottmann, Michelle Schramm, Sandra Ultsch (Bäckerei Walter Feiler GmbH, Coburg).

Kauffrau für Büromanagement: Jacqueline Bischoff (Nemmert Haustechnik KG, Ahorn), Elena Dürr (Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, Grub am Forst), Vanessa Patzelt (Bruno Kessel GmbH, Coburg).

Elektroniker/-in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik: Jesús Manuel Artasanchez Jara (Schwender Energie- und Gebäudetechnik GmbH & Co. KG, Thurnau), Tobias Büchner (Kirchner Elektrotechnik GmbH, Coburg), Florian Erhardt (Rehe Elektrotechnik GmbH, Weismain), Martin Fleischer (Grempel Elektrotechnik, Neustadt), Daniel Geyer (Elektrohaus Wanderer GmbH, Neuenmarkt), Kevin Göhl, Kevin (Elektro Fiedler GmbH, Altenkunstadt), Thorsten Guist (Schwender Energie- und Gebäudetechnik GmbH, Thurnau), Nico Heinlein (Elektro Weißmann GmbH, Thurnau), Marvin Hertha (Firma Günther Stegner, Inh. Regina Friedrich, Sonnefeld), Daniel Johannes (Schneider Elektrotechnik GmbH, Neuenmarkt), Fabian Kießling (Elektro-Technik Herold, Weismain), Michael Kraus, Daniel Müller (Kirchner Elektrotechnik GmbH,Coburg), Nils Pöhlmann, (Elektro-Kestel, Marktrodach), Julian Schaad (Elektro Hild, Lichtenfels), Jan Schaller (Püls & Schuberth GmbH, Lichtenfels), Thomas Schaller (Elektrotechnik Björn Schmidt, Kronach), Florian Scharf (Elektro Albrecht GmbH & Co. KG, Coburg), Florian Schmitt (Rehe Elektrotechnik GmbH, Weismain), Johannes Sobotta, Maximilian Ustitsch (E. Tec GmbH, Weismain), Fabian Weich (Kunz + Strobel Elektrotechnik GmbH, Kulmbach), Mike-Thomas Weidner (Elektro Hild, Lichtenfels).

Fleischer: Marco Baumann (Metzgerei Gerhard Vietz, Bad Rodach), Cüneyt Oehme (Fleischerei Streng GmbH, Rödental).

Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Fleischerei: Lucy Arnold (Landmetzgerei

Köhler, Untersiemau), Vanessa Debus (real, SB-Warenhaus GmbH, Dörfles-Esbach), Jaqueline Leucht (E-Center Mario Schleicher e.K., Niederfüllbach), Julia Zimmermann (Fleischerei Rainer Herr e.K., Coburg).

Friseur: Michéle Austen (Beautysalon Sarah Jane, Rödental), Eileen Bergmann (Haarstudio Carola Beez, Steinbach-Buchbach), Marla Brutschner (Julia Göhring, Coburg), Sophie Büchner ( Yasemin's Makas Haarstudio, Neustadt bei Coburg), Charlene Davis (Salon Peinelt, Coburg), Hilal Duran (Haarstudio Yeter, Coburg), Tina Galle (Frisöre Michael Singer, Dörfles-Esbach), Selina Heß (Klier - Frisör GmbH, Coburg), Jule Iser (Salon Kopfarbeit, Michelau), Lena Kellner (Salon Hairkiller, Lichtenfels), Sarah Lesch (Studio Haareszeiten, Neustadt bei Coburg), Luisa Müller (Haarstudio Kreativ, Pressig), Turgce Özcan (Friseur Klier, Coburg), Selina Ruscher (Engelhardt Friseur e.K. Niederfüllbach), Sina Wittman (Steffi for Hair, Burgkunstadt).

Maurer: Bastian Fischer (Dirk Fischer, Rödental), Sascha Püls (Hartung GmbH, Seßlach), Morrice Schissler (Otto Hauch GmbH, Coburg).

Hochbaufacharbeiter: Beck, Maximilian, Marcel Engel, Manuel Langguth (alle Franz Hofmann Bau GmbH, Sonnefeld), Jonas Zeisberger (Strobel Bauunternehmen GmbH & Co. KG).

Mechatroniker: Yannick Steller, Luca Ospel (Fa. Geiss AG, Seßlach).

Metallbauer/Feinwerkmechaniker: Förster Alexander (Metallbauer; P & S Coburg), Johannes Dorn (Feinwerkmechaniker; Fa. Geiss AG, Seßlach).

Schreiner: Udo Albrecht (Elbel Möbelwerkstatt, Bamberg), Luis Beichele (Hilmar Gundermann GmbH & Co. KG, Weidhausen), Lea Friedrich (Maximilian Vondran, Rödental), Sebastian Groß (Gerd Meusel, Grub am Forst), Hannes Lindner (Friedrich Rippel, Coburg), Julian Marx (Andreas Uebelhack, Neustadt bei Coburg), Stefan Schickentanz (Wann Interior GmbH, Weidhausen), Merlin Schneider (Andreas Truckenbrodt, Untersiemau), Patrick Slajus (Marcus Riedel, Lautertal), Niklas Uebelhack (Andreas Uebelhack, Neustadt bei Coburg).