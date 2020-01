70-Jähriger gesteht sexuellen Missbrauch

Einem 70-jährigen Mann aus Bad Rodach wirft die Staatsanwaltschaft Coburg in elf Fällen sexuellen Missbrauch und Übergriff sowie sexuelle Nötigung von Jungen im Alter zwischen neun und 15 Jahren vor. Dabei kam es zu Berührungen und Manipulationen der Genitalien der Kinder über und unter der Kleidung; im April des vergangenen Jahres hatte der Angeklagte in seiner Wohnung darüber hinaus Oralverkehr mit einem 15-Jährigen.

Am ersten Verhandlungstag vor der ersten Großen Jugendkammer am Landgericht Coburg gab der Mann alle Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft zu. Rechtsanwalt Albrecht von Imhoff erklärte für seinen Mandanten eingangs der Verhandlung am Freitag: "Die Tatvorwürfe werden vollumfänglich eingeräumt."

Führungszeugnis hatte bis dahin keine Einträge

Seit Februar 2015 war der ältere, unscheinbare und bislang strafrechtlich unbescholtene Mann an der Grund- und Mittelschule Bad Rodach als Lesepate tätig. Vermittelt wurde er in diese Tätigkeit von der Arbeiterwohlfahrt. Wie üblich, hatte man sich dort zunächst ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen lassen. Darin hatte es keine Einträge gegeben.

Der erste sexuelle Übergriff des Mannes fand im Jahr 2015 bei einem damals zwölfjährigen Jungen statt. Regelmäßig habe der Mann seine Hand auf den Oberschenkel des Kindes gelegt, einmal sei er mit der Hand in die Hose des Jungen gefahren, wobei es nicht zum Kontakt mit den Genitalien gekommen sei.

Das jüngste Opfer war neun

Im Sommer 2016 hatte ein damals Elfjähriger dreimal unter einem sexuellen Übergriff zu leiden. Dabei blieben die Hände des Angeklagten über der Kleidung des Kindes.

Ein weiterer Übergriff dann im Mai vor zwei Jahren: Der damals 14-Jährige verließ den Raum unter einem Vorwand, um weiteren Berührungen zu entgehen, und erhielt später von dem Angeklagten fünf Euro.

Das jüngste Opfer war zum Tatzeitpunkt im Mai vergangenen Jahres neun Jahre alt, mehrfach fasste der Angeklagte dem Jungen über der Kleidung an den Penis.

Im April vergangenen Jahres lud der Angeklagte einen 16-Jährigen zuerst in eine Eisdiele in Bad Rodach ein und lockte das Opfer anschließend in seine Wohnung unter dem Vorwand, er benötige Hilfe bei der Verwaltung seines Facebook-Accounts. Vor dem Computer kam es zu einer Umarmung, auf dem Monitor waren die Bilder nackter Frauen zu sehen. In der Folge zog der ältere Mann dem Jugendlichen die Hose herunter, manipulierte einige Minuten lang dessen Geschlechtsteil und übte Oralverkehr aus. Die Untersuchung des sichergestellten Mobiltelefons des Angeklagten durch die Polizei ergab, dass der Mann dem Jungen pornografische Bilder geschickt hatte. Auf dem Rechner des Mannes fanden sich zehn einschlägige Bilder mit Kindern und Jugendlichen. Durch die Anzeige des Jungen und die folgenden Ermittlungen wurden die anderen Übergriffe bekannt.

Durch die Untersuchungshaft geläutert?

Der Angeklagte gab sich nach eigenen Worten als in der Untersuchungshaft geläutert. "Ich habe erkennen müssen, dass ich sehr stark und negativ in die Persönlichkeit der Kinder eingegriffen habe." Er empfinde jetzt "die Taten als ganz schlimm und furchtbar", er habe eine "oberflächliche und verantwortungslose Einstellungen den Kindern gegenüber" gehabt.

Richter Christoph Gillot zog manche der Erklärungen in Zweifel. Gillot zitierte aus einem beschlagnahmten Brief des Angeklagten, wonach er "den Kindern nichts wirklich Schlimmes angetan" habe, aber "das Verbotene muss geahndet werden".

Durch das Geständnis des verheirateten Angeklagten, der selbst Kinder großgezogen hat und sich im öffentlichen Leben engagierte, verzichtete das Gericht auf die Einvernahme der Missbrauchsopfer. Lediglich die Eltern werden beim kommenden Verhandlungstag in nichtöffentlicher Sitzung befragt werden, die Videovernehmung des ältesten Opfer geschah am Freitag ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der Prozess wird am Freitag, 10. Januar, und am Mittwoch, 22. Januar, fortgesetzt.