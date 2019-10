51-jähriger Heiko Heßelbach seit zwei Tagen spurlos verschwunden - möglicherweise hilflos in Franken

Seit Montagnachmittag (21. Oktober 2019) wird der 51-jährige Heiko Heßelbach vermisst. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise. Der Vermisste hat Familie in Rödental im Landkreis Coburg, weshalb die Beamten nicht ausschließen können, dass sich Herr Heßelbach in Franken aufhält.

Wie die Polizei berichtet, verließ der 51-Jährige gegen 16 Uhr am Montag sein Haus und ist seitdem spurlos verschwunden. Den Beamten liegen Hinweise vor, dass der Mann mit der Bahn gefahren ist und am Montagabend gegen 18 Uhr noch in Wallhausen im Landkreis Schwäbisch-Hall war.

Ist Herr Heßelbach in hilfloser Situation?

Möglicherweise befindet sich der 51-Jährige in einer hilflosen Lage. Herr Heßelbach ist laut Informationen der Polizei rund 185 cm groß, hat kurze, dunkle, gewellte Haare. Er war zuletzt bekleidet mit einer roten oder braunen Outdoorhose und einer schwarzen Softshelljacke.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben kann, soll sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

