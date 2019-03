300 Kinder dürfen kostenlos in Coburger Landestheater

300 Schüler aus Coburger Grundschulen kommen mit Unterstützung von Schumacher Packaging demnächst kostenfrei ins Landestheater. Die Idee zur Aktion hatte der ehrenamtliche Kinderbeauftragte der Stadt Coburg, Thomas Apfel. "Damit wird die Grundidee der Kinderkulturwoche perfekt fortgeführt - Kindern den einfachen Einstieg zur Kultur der Stadt ermöglichen", wird Apfel in einer Pressemitteilung des Landestheaters zitiert.

Auch das Landestheater Coburg sei von der Idee "sofort überzeugt" gewesen, heißt es weiter, und habe drei Stücke im Spielplan ausgewählt, die speziell für Grundschüler geeignet sind ("Wunderland", "Peter und der Wolf" und "Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor). Nach einigen Gesprächen konnte Björn Schumacher von Schumacher Packaging als Unterstützer und Sponsor gewonnen werden.

Der Geschäftsführer des Ebersdorfer Unternehmens sei von der Idee "schwer begeistert", wie es in der Pressemitteilung heißt: "Leider haben heutzutage viele Kinder und Jugendliche oft nicht mehr die Möglichkeiten eine Theateraufführung, ein Konzert oder eine Oper zu besuchen. Gerade in Zeiten, in denen unsere Kinder und Jugendliche durch die modernen Medien mit Reizen geradezu überflutet werden, finde ich es wichtig und wertvoll, ihnen auch diese Formen der kulturellen Unterhaltung näher zu bringen. Zu sehen wie die Augen der Kinder in den Vorstellungen leuchten und wie viel Spaß und Motivation sie daraus ziehen, ist für uns eine große Bestätigung. Aus diesem Grund ist es uns eine große Freude, zumindest einmal im Jahr für verschiedene Schulklassen oder Kindergärten die Teilnahme an so einer kulturellen Veranstaltung ermöglichen zu können."

Die Verteilung der Karten hat Katja Fuß, die Kooperationsbeauftragte für Kindertagesstätten und Grundschulen, übernommen.

Unterdessen laufen auch schon wieder die Vorbereitungen für die 2. Coburger Kinderkulturwoche in den Herbstferien. Auch hier gibt es laut dem Kinderbeauftragten Thomas Apfel wieder ein "tolles Programm", an dem sich auch das Landestheater beteiligen wird.