250 Mitwirkende bei "Jugend spielt für Jugend" in Coburg

Insgesamt rund 250 Teilnehmer bewiesen, dass die Veranstaltung auch nach knapp einem halben Jahrhundert nichts an Anziehungskraft verloren hat. Das beifallsfreudige Publikum erlebte junge Talente auf der Geige und am Klavier ebenso wie wie zahlreiche Darbietungen von Ballettschulen und Ballettstudios.

Einige der Ensemble waren in diesem Jahr erstmals vertreten - darunter auch der Chor der Realschule Coburg I, der das Finale gestaltete.

Die Mitwirkenden der Coburger Matinee "Jugend spielt für Jugend"

Musik und Tanz - Sinfonisches Blasorchester des Gymnasiums Albertinum, Leitung: Marco Plitzner - Maria Paluszek (Klavier) - Johannes Gräßel (Horn) - Felix Ludwig (Violine) - Ninis Tanzfabrik, Choreografie: Nini Beyersdorf - Paul Wagner (Sopran-Blockflöte) - Saxofonensemble des Gymnasiums Albertinum, Leitung: Ninette Soyez-Plitzner - Ballettstudio am Ketschentor, Choreografie Helga Kleinst, Manuela Mazzei - Rahel Keil (Klavier) - Blockflötenensemble der Musikschule Coburg, Leitung: Melitta Franzke - Ballettschule Natalia Riedmann, Choreografie: Natalia Riedmann - Klarinettenquartett des Gymnasiums Albertinum, Leitung: Ninette Soyez-Plitzner - Ballettschule Karen Spreitzer-Breyer, Choreografie: Melanie Unger - Lisa Cogan (Violine) - Vincent Krauß (Klavier) - Tanzstudio Move & Dance Center, Choreografie: Andrew Winghart - Helen Seckel (Klavier) - Marie Braungart (Gesang), Josephine Wittmann (Klavier) - Tanzstudio Scholz, Choreografie: Dominique Scholz - You Wei Liu (Klavier) - Ballettstudio am Ketschentor, Choreografie: Helga Kleist, Manuela Mazzei - Chor der Realschule Coburg I, Leitung: Florian Hintsche Moderation Christian Limpert Programmgestaltung Gerhard Deutschmann, Kerstin Lindenlaub Veranstalter Stadt Coburg, Kulturabteilung, Bildungsbüro Einen ausführlichen Bericht mit zahlreichen Fotos finden Sie hier