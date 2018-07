24 Schüler des Arnold-Gymnasiums Neustadt haben eine Eins vor dem Komma

Kick-Bernklau: Im Einklang mit sich selbst leben





"Mit dem Kopf an den Sternen, mit den Füßen auf dem Boden"



"Das ist jetzt meine größte Geburtstagsparty mit 150 Gästen", schmunzelte Schulleiterin Ursula Kick Bernklau, Leiterin des Neustadter Arnold-Gymnasiums, bei der Verabschiedung der Abiturienten am Freitag. Jedoch galten die Standing Ovations nicht dem Geburtstagskind, sondern 80 jungen Menschen beim Einzug in die festlich geschmückte Frankenhalle. "Es erfüllt mich mit großer Freude und Spaß, wenn ich sehe, welche Abiturienten ich in die Welt entlasse. Alle haben bestanden, mit einem Gesamtschnitt von 2,30, davon 24 Schüler mit einem Einser-Schnitt. Wir sind alle stolz auf euch, ein Mahatma-Abi - viel besser geht nicht", lobte Kick-Bernklau. Die erworbene Matura sei das Ende der Schulzeit und ein Anfang des Erwachsenenlebens."Ich glaube nicht, dass es einen vorhersehbaren Weg gibt. Der Weg kommt, indem wir gehen" - den Aphorismus des Schweizer Pfarrers/Schriftstellers Kurt Marti (1921-2017) wählten die jungen Leute zum Motto ihrer Abiturfeier. Der richtige Weg, das Ziel, was bedeute es, das Abitur zu besitzen? "Was macht mich glücklich? Was ist Glück ?", fragte Kick-Bernklau. Deutschland gehöre zu den reichsten und erfolgreichsten Nationen der Welt, Platz 4. Nur beim Glücksempfinden stehe Platz 15 laut dem "World Happiness Report". Geld allein scheine demnach nicht glücklich zu machen. Vielmehr zähle eine lebendige Gemeinschaft mit sozialer Unterstützung.Gemeinschaftsgefühl fördere Lebensglück, die Bewahrung und Förderung kultureller Werte und Vielfalt sowie die Verantwortung für die Umwelt, bemerkte Kick-Bernklau. Lebenszufriedenheit, Gesundheit und psychisches Wohlbefinden seien im individuellen Bereich grundlegend, wie auch Achtsamkeit mit sich selbst und Zeitsouveränität wie die Work-Life-Balance. Nicht zu unterschätzen sei der Faktor Bildung, Wissen und Ausbildung! "Fragt euch: Was tue ich wirklich gern? Nehmt euch Zeit nach dem Abi, über eure Lebensziele nachzudenken. Was treibt euch an, was wollt ihr im Lebenerreichen? Wofür brennt ihr, wo spürt ihr die größte Lebendigkeit? Pflegt eure Beziehungen zu den Mitmenschen , weil gute menschliche Beziehungen die stärkste Korrelation zum Glück besitzen", riet die Schulleiterin. Mögen sich die jungen Leute für Familie, Freunde und für die Gemeinschaft Zeit nehmen. "Engagiert euch in der Gesellschaft, seid aktiver Teil der Gesellschaft, partizipiert." Um dauerhaft glücklich zu werden gelte, im Einklang mit sich selbst zu leben, mit den Mitmenschen und mit der Natur! "Lebt nachhaltig. Seid euch bewusst, dass unsere Generationen tatsächlich eine Wende einleiten müssen, sonst ist die Zukunft eurer Kinder, unserer Enkelkinder wirklich nicht mehrgesichert, wenn wir unsere Erde endgültig ruiniert haben", mahnte die Leiterin. Die Suche nach Glück führe auch zu Stress und Unzufriedenheit. Der amerikanische Songtexter John Perry Barlow (1947-2018) habe in seinen "Geboten des Erwachsenseins" formuliert: "Vermeide die Suche nach dem Glück, versuche, dein Ziel zu definieren, verfolge es. Habe ein Ziel, kämpfe dafür und lass dich von anderen nicht negativ beeinflussen oder gar davon abbringen. Zielorientierung trägt langfristig zum Glück bei." Barlows Text sei in sanft ermahnenden Ton berührend, zeitlos: Sei geduldig; keineüble Nachrede; erwarte von anderen nicht mehr, als du selbst leisten kannst; vergiss nie, dass du dich irren könntest, auch wenn du dir sicher bist; gestehe deine Fehler ein, erkenne und respektiere die Bedürfnisse der Menschen um dich herum; ertrage; lobe mindestens so oft, wie du tadelst; bleibe beharrlich."Eure Eltern haben euch mit Liebe bis hierher begleitet. Der Weg war auch für sie nicht immer leicht, aber heute werden alle belohnt", sagte die Schulleiterin. Die Schule als nächster hilfreicher Wegweiser, die Lehrkräfte und alle, die Verantwortung für ihre Erziehung übernommen hätten, trügen bei, damit sie ihren Weg finden und erkennen könnten, was das Ziel im Leben sei. Die Zukunft kenne niemand. "Die Erziehung darf sich nicht nur auf technische und intellektuelle Fähigkeiten verlassen, sie muss sich auch vor allem auf die urmenschlichen konzentrieren, die auf Mitgefühl, Achtsamkeit,Empathie und Verantwortung basieren", so Kick-Bernklau."Das Team aus Familie, Schule und Abiturienten war somit erfolgreich", stellte MdL Jürgen W. Heike ( CSU ), selbst ein Ur-Arnoldiner, wohlwollend fest. Möge die Jugend ihre Wurzeln nicht vergessen. Lebenswert sei das Leben, wenn man sich im Beruf wohlfühle und mit vertrauten Menschen in Zufriedenheit leben könne. "Unsere Region ist lebens- und liebenswert. Man kann auch hier Chancen finden, wenn man sie denn sucht. Mit dem Kopf an den Sternen, mit den Füßen auf dem Boden", wünschte Heike alles Gute und Gottes Segen, dem sich MdL Susann Biedefeld SPD ) herzlich anschloss.Nächstes Jahr werde er sein 50. AG-Abi-Jubiläum feiern, sagte Heike. Sein Abiturjahrgang hatteganze 14 Absolventen . "Wenn die Klassengemeinschaft ruft, kommen fast alle". Der MdL sagte nach 24 Jahren seiner Tätigkeit als Abgeordneter leise "Servus". "Ich weiß, was ich der Gemeinschaft, aber insbesondere meinem Elternhaus und der Schule zu verdanken habe.". "Ihr habt's geschafft, wir sind stolz auf euch", gratulierte Landrat Michael Busch (SPD). Busch sagte, Werte wie Gemeinschaft, Toleranz, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Leistungsbereitschaft und Zivilcourage habe man geschafft zu vermitteln. "Nehmt diese Werte mit nach draußen."Oberstufenkoordinatorin Petra Schmittdorsch führte durch das unterhaltsame Programm, die Abschiedsworte der Abiturienten hielten Lea Mertin und David Acksteiner, für den Elternbeirat sprach Vorsitzende Carola Fricke die Grußworte und Christopher Fricke, Sebastian Lauzening, Julian Knoch, Alina Fiedler, Sarah Brehm, Annika Gaßler und Antonia Kluger schmückten den Festakt musikalisch aus. Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) zeichnete Annalena Klee mit dem Preis der Ernst-Bergmann-Stiftung (Abiturschnitt 1,0), Bettina Henke mit dem Preis der Klisch-Stiftung und Patrick Dressel mit dem Sozialpreis des Fördervereins aus.