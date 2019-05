21-jähriges Trainertalent steigt beim HSC ein

Wagner wird Jugendkoordinator Martin Röhrig unterstützen und die Trainerstelle der B-Jugend übernehmen. Wagner ist darüber hinaus Inhaber der DHB-Torwarttrainerlizenz und B-Lizenz als Mannschaftstrainer und wird zukünftig spezielle Torwartstützpunkte von der C- bis A-Jugend anbieten.

Martin Röhrig zeigt sich äußerst erfreut, dass sich so ein junger Mann dem Projekt "Coburger Weg" anschließt und freut sich, dass ein engagierter Trainer ihn in Zukunft unterstützen wird: "Dorian bringt mit seinen 21 Jahren schon viel Erfahrung mit. Ich freue mich auf die kommende Zeit mit ihm als Trainerkollege".

Ein gebürtiger Kieler

Auch Coburgs Sportlicher Leiter Jan Gorr sieht der Zusammenarbeit positiv entgegen: "Dorian habe ich in seiner Hospitationszeit hier in Coburg als äußerst ehrgeizigen und zielstrebigen Jugendtrainer kennengelernt. Er "lebt" die Traineraufgabe an sich und das ist eine tolle Voraussetzung."

Der gebürtige Kieler kann in seinen jungen Jahren schon einige Erfahrungen in seinem Lebenslauf notieren. Von 2012 bis 2018 war er als Jugendtrainer beim Suchsdorfer SV tätig. Hier hat er die Wichtigkeit des Torwarttrainings erkannt und in Angriff genommen. In der Saison 2018/19 wird er beim TSV Altenholz als Mannschaftstrainer der B-Jugend eingesetzt.

Hier beendet er die aktuelle Saison mit dem Titel "Regionsmeister 2018/19" und hat nun abschließend das Ziel sich mit der A-Jugend für die Oberliga zu qualifizieren. Außerdem arbeitet er zurzeit als Torwarttrainer der Jugendmannschaften beim THW Kiel.

Bei Lübbecke und Gummersbach

Somit bringt Wagner einiges an Erfahrung von seinen bisherigen Trainerstellen mit nach Coburg, die er in Zukunft für den HSC nutzen will. Bei den Bundesligavereinen TuS N-Lübbecke und VfL Gummersbach konnte er durch seine Hospitation erste Bundesligaerfahrungen sammeln. Durch seine Hospitation im Februar beim HSC konnte er seine Stärken als Trainer den HSC-Verantwortlichen zeigen, sodass anschließend eine Zusammenarbeit ab der neuen Spielzeit vereinbart wurde.

Zurzeit absolviert er eine kaufmännische Ausbildung bei den Stadtwerken Neumünster und wird im Sommer nach Coburg ziehen. Der HSC freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.