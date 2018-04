1973: Brand einer zum Abriss bestimmten Villa in Coburg

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, "um das Feuer auf die Räume des ersten Stockwerks in dem alters-morschen Anwesen zu beschränken, das noch von mehreren Familien bewohnt wird", hieß es im Tageblatt. Sanitäter holten einen betagten Mann vom Balkon der 2. Etage.



Der Verdacht, dass noch mehrere Menschen im Haus sein könnten, bestätigte sich nach fast einstündiger fieberhafter Suche nicht. Das ehemals prunkvolle Villengebäude sollte am Tag nach dem Brand eigentlich als Abbruch an die Stadt Coburg verkauft werden. Heute befindet sich an der Stelle die Judenberg-Unterführung mit der Auffahrt auf die Stadtautobahn.