Coburg: Unbekannter zersticht Reifen an 13 Rettungsfahrzeugen - Autos nicht mehr fahrtüchtig

Seit Mitte August hat ein Unbekannter in Coburg mehrere Krankenfahrzeuge des Coburger ASB beschädigt. In allen Fällen wurden Schrauben in die Reifen platziert, so dass sie während der Fahrt platt wurden, oder bereits vor Fahrtantritt keine Luft mehr hatten und somit fahrunfähig waren, wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilte.

Rettungsfahrzeuge beschädigt: 13 Wagen fielen dem Unbekannten zum Opfer

10 Fahrzeuge wurden so in den letzten vier Wochen am ASB Standort in der Hahnwiese beschädigt. Außerdem wurden drei Fahrzeuge am Standort in der Parkstraße ebenso beschädigt.

Die Schäden konnten rechtzeitig entdeckt werden, so dass es zu keiner gefährlichen Verkehrssituation kam. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2000 Euro.