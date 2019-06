Der Tag der Daseinsvorsorge am 23. Juni steht in diesem Jahr bei der SÜC unter dem Motto "125 Jahre zentrale Trinkwasserversorgung in Coburg". Im September 1890 fällte der Magistrat des Herzogtums unter dem 1. Bürgermeister Rudolf Muther, eine weitreichende Entscheidung: Zur sicheren Versorgung mit Trinkwasser der rund 25 000 Einwohner in der Stadt wollte man das Wasser von sieben Quellen im Froschgrund bei Fischbach-Mittelberg erschließen, in einem sogenannten Sammler zusammenführen und über eine 13 Kilometer lange Druckrohrleitung nach Coburg transportieren. Außerdem sollten eine Pumpstation und zwei Wasserhochbehälter zur Speicherung errichtet werden. Vor 125 Jahren nahmen diese Anlagen ihren Betrieb auf, was als Startschuss für die zentrale Trinkwasserversorgung in Coburg gilt.

Eine gewaltige Investition

Vorangegangen waren immer wieder Engpässe bei der Versorgung aus stadtnahen Quellen sowie zum Teil desolate hygienische Verhältnisse an zahlreichen Hausbrunnen in der Stadt. Der mit einem Gutachten beauftragte Oberbergrat Dr. Gümbel, ein führender Geologe seiner Zeit, brachte die Quellen im Froschgrund zur Lösung der Wasserprobleme ins Spiel, die mit über 620 000 Mark für die damalige Zeit eine gewaltige Investition darstellte.

Die hervorragende Qualität des weichen Quellwassers sprach sich unter den Coburger Bürgern schnell herum, so dass sich viele an das damals noch städtische Leitungsnetz anschließen ließen. Bereits 1907 erschloss man weitere Quellen, die man im "neuen Sammler" zusammenfasste.

Jetzt sind es sechs Tiefbrunnen

Inzwischen spielen die Quellen im Froschgrund zwar keine Rolle mehr, der größte Teil des Trinkwassers für die Menschen in Coburg und in einigen Landkreisgemeinden kommt trotzdem nach wie vor aus diesem Gebiet. Allerdings aus Tiefbrunnen - bisher sechs an der Zahl. Die Arbeiten für einen weiteren solchen Tiefbrunnen laufen gerade in der Nähe von Fischbach.

"Den Entscheidern von 1890 haben wir viel zu verdanken. Der Bereich im Froschgrund wird vermutlich auch in Zukunft unser wichtigstes Standbein zur Trinkwassergewinnung sein", sagt SÜC-Geschäftsführer Wilhelm Austen zum Jubiläum in einer Pressemitteilung.

Neben dem Fischbacher Gebiet verfügt die SÜC über weitere sieben Tiefbrunnen östlich von Mönchröden sowie über einen Anschluss an das Netz der Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO). Etwa 62 000 Menschen werden vom Coburger Unternehmen in Stadt und Landkreis mit Trinkwasser versorgt.