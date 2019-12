"12 Tenöre" begeistern bei Jubiläumsshow in Coburg

Das Gesangsensemble "The 12 Tenors" besitzt viele Fans in der Region. Das bewies auch das Gastspiel am Mittwoch im fast ausverkauften Coburger Kongresshaus Rosengarten.

Der Auftritt war Teil der Jubiläums-Tournee "12 Jahre The 13 Tenors". Das Programm stand unter dem Motto "Best of".

Aus dem Leben einer reisenden Gesangstruppe

Jubiläum Mit dem Programm "Best of" feiert die Gesangstruppe "12 Tenors" ihr zwölfjähriges Bestehen. Ihre Auftritte verbinden Opern-Arien mit Musical-Hits, Pop-Songs mit populären Klassik-Melodien. Mit ihren Tourneen sind die "12 Tenors" in Europa und Asien unterwegs.

Unterstützung Auch in diesem Jahr unterstützen "The 12 Tenors" mit ihren Auftritten die gemeinnützige Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung (DKFS). "Ihr Kind ist unheilbar krank. Wir können nichts mehr für Sie tun." Etwa 6500 solcher Diagnosen gib es jedes Jahr in Deutschland. Dabei geraten eine intakte Familie und ihr Umfeld aus dem Gleichgewicht. 40.000 Kinder und Jugendliche sind Deutschland von einer lebensverkürzenden Krankheit betroffen.

