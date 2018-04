Zoos, Tierparks und Wildparks in Bayreuth und Umgebung

Tierpark Röhrensee



Tierpark Röhrensee

Öffnungszeiten:

Adresse:

Preise:

Website:



Wildpark Waldhaus Mehlmeisel



Wildpark

Öffnungszeiten:

Adresse:

Preise:

Website:



Falknerei Burg Rabenstein



Falknerei

Öffnungszeiten:

Adresse:

Preise:

Website:



Wildgehege Hufeisen bei Pegnitz



Wildpark

Öffnungszeiten:

Adresse:

Preise:

Website:

Kopf voll vom Alltagstrubel? Oder einfach mal wieder Lust auf eine aktive Unternehmung mit der Familie? Dann könnte ein Ausflug in einen der Wildparks in Bayreuth und Umgebung Abhilfe leisten. In Bayreuth, Mehlmeisel, Ahorntal und Pegnitz kann man Tiere hautnah erleben und dabei Interessantes über ihren Lebensraum erfahren.Im Süden Bayreuths gelegen bietet derBesuchern interessante Informationen über die Vielfalt unserer Tierwelt. Unter anderem sind im Park ostsibirische Dybowski-Hirsche, australische Kängurus und rosa Flamingos zu Hause.Besonders spannend für Kinder: Bei Voranmeldung können Gruppen im Streichelgehege direkt mit den Tieren auf Tuchfühlung gehen. Der große Generationenspielplatz bietet außerdem Klettermöglichkeiten, große Sandspielflächen, einen Wasserspielplatz und Fitnessgeräte für Kinder und Erwachsene.jederzeit öffentlich zugänglichPottensteiner Straße, 95410 BayreuthkostenlosBei einem Besuch imWaldhaus Mehlmeisel gibt es viel zu sehen: ob Luchs, Wildschwein, Dachs oder Fuchs. Highlight des barrierefreien Rundwegs ist der sogenannte Hochweg, der die Besucher in etwa drei Metern Höhe direkt über die Luchs- und Wildschweingehege führt.Vor dem Rundweg kann man sich im Waldhaus multimedial über den Lebensraum Wald und seine Bewohner informieren, Waldgegenstände ertasten oder Gerüche erraten. Führungen mit Tierfütterungen finden während des ganzen Jahres täglich um 14 Uhr und während der Sommerzeit zusätzlich um 16.30 statt.Sommerzeit: täglich von 10 - 18 UhrWinterzeit: täglich von 10 - 16 UhrWaldhausstraße 100, 95694, MehlmeiselErwachsene 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre 3 Euro, Familienkarte 12 EuroAuthentischer könnte die Umgebung für einewohl kaum sein: Der rund 30.000 Quadratmeter große Greifvogel- und Eulenpark erstreckt sich immerhin direkt vor den Toren der mittelalterlichen Burg Rabenstein. Etwa 70 Tiere werden hier in sogenannten Großvolieren gehalten. Die Artenvielfalt reicht vom kleinen Waldkauz bis zum riesigen Weißrückengeier mit einer Flügelspannweite von drei Metern.Von Dienstag bis Sonntag finden jeweils um 15 Uhr Flugvorführungen statt. Hier können die Raubvögel hautnah beim Fliegen und Jagen beobachtet werden.Dienstag bis Freitag: 14 - 17 UhrSamstag, Sonntag und an Feiertagen: 13 - 17 UhrRabenstein 33, 95491 AhorntalVogelpark: Erwachsene 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre 2 EuroFlugvorführung: Erwachsene 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre 5 Euro. Besucher des Vogelparkt müssen für die Flugvorführung nur die Differenz zahlen.Im Veldensteiner Forst nahe Pegnitz liegt das Wildgehege Hufeisen. Die 40 Hektar große Anlage ist das Zuhause von 120 Tieren. Auf dem barrierefreien Rundweg sieht man unter anderem Hirsche, Wildschweine und die aus Sardinien und Korsika stammenden Mufflons - eine spezielle Form von Wildschafen mit mächtigen Hörnern.Die informativen Schautafeln des Waldlehrpfads bringen Besuchern außerdem das Ökosystem Wald mit seinen zahlreichen Bewohnern näher. Zwischendurch können sich die Kinder auf dem zumgehörenden Spielplatz austoben.März bis Oktober: täglich von 8 - 18 UhrNovember - Februar: täglich von 9 - 16 UhrForsthaus Hufeisen 1, 91257 PegnitzErwachsene ( ab 18 Jahre) 2 Euro, Kinder und Jugendliche frei