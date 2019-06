Waldbrand in Oberfranken

Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen

Gluthitze setzt Feuerwehr diese Woche in Alarmbereitschaft

Waldbrand in Oberfranken: Am Montagmittag (24. Juni 2019) hat sich im Kreis Bayreuth ein Waldbrand ereignet. Gegen 13 Uhr alarmierte ein Zeuge die integrierte Leitstelle der Feuerwehr. Sechs Fahrzeuge eilten in ein Waldstück bei Zips. Circa 500 Quadratmeter standen zu diesem Zeitpunkt in Flammen, wie die örtliche Polizei als auch die Feuerwehr inFranken.de erzählt.

Waldbrand bei Bayreuth: Was entfachte das Feuer?

Die Einsatzkräfte waren rund drei Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Die Ursache der Flammen ist aktuell unklar und wird laut Polizei schwer zu ermitteln sein. Zum Hergang konnte die Polizei allerdings Informationen nennen: Der Vater des Waldbesitzers war in den Mittagsstunden im Waldgebiet unterwegs, um einen Waldweg zu ebnen. Mit einem Radlader besserte er den Wegabschnitt aus. Dabei entstanden die Flammen. Es gibt mehrere Szenarien, wie der Waldbrand entstanden sein könnte: Zum Einen könnte sich Glas unter das verteilte Schüttgut gemischt haben, wobei es durch die enorme Sonneneinstrahlung und die Hitze zu einer Entzündung gekommen sein könnte. Zum Anderen könnte ein Funkenflug verantwortlich sein, der durch die Bewegungen der verwendeten Schaufel über Steine, entstanden sein könnte. Fremdverschulden schlossen die Beamten hingegen aus.

Laut den Behörden gestaltete sich das Löschen des Feuers als schwierig: Die Flammen suchten sich auf dem Waldboden, der mit Gestrüpp und Büschen übersäht ist, immer wieder Wege, so dass sich der Löschprozess bis 16 Uhr hinzog. Der Schaden ist wohl niedriger, als man zunächst annehmen könnte. Der Vater des Waldbesitzers sagte der Polizei, dass wohl kaum Bäume und das damitverbundene Nutzholz beschädigt worden. Es handelte sich laut Informationen der Feuerwehr um einen großflächigen Bodenbrand. Der Besitzers des Waldabschnitts hatte Glück im Unglück - der Schaden fällt relativ gering aus. Die Rauchwolken des Brandes erstreckten sich über ein größeres Gebiet und verwandelten sich durch die Löschmaßnahmen in einen weißen Schleier.

Gluthitze diese Woche: Feuerwehr ruft höchste Warnstufe aus

Die Feuerwehren in Franken sind auf diese Woche vorbereitet: Angesichts der heißen Temperaturen und des erhöhten Gefahrenrisikos wurde die höchste Warnstufe (5 von 5) ausgerufen. Der Brand in Zips am Montagmittag betraf Stufe 4 von 5. Die Einsatzkräfte rechnen somit mit noch größeren Bränden in den kommenden Tagen.

tu