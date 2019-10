Fahndung nach Dieb in Thüringen und Oberfranken: Die Polizei hat am Mittwoch (9.10.2019) Bilder aus einer Überwachungskamera einer VR-Bank in Neuhaus-Schierschnitz (Landkreis Sonneberg) veröffentlicht. Zu sehen ist ein mutmaßlicher Dieb. Laut Polizei soll der Mann bereits am 26.06.2019 zwischen 9.30 und 10 Uhr eine Frau bestohlen haben.

Nach Diebstahl in Einkaufsmarkt: Opfer werden 1.950 Euro abgebucht

In einem Einkaufsmarkt im thüringischen Neuhaus-Schierschnitz wurde an diesem Tag einer Frau das Portemonnaie gestohlen. Darin waren 50 Euro sowie der Führerschein, der Personalausweis, die Krankenkassenkarte und die EC-Karte der Frau.

Direkt nach der Tat soll der mutmaßliche Dieb 1.950 Euro am Geldautomaten der VR-Bank in Neuhaus-Schierschnitz abgehoben haben.

Am Abend wurde in der VR-Bank Bayreuth-Hof e.G. in Warmensteinach (Kreis Bayreuth) erneut versucht, Geld abzuheben. Bis zu diesem Zeitpunkt (19.17 Uhr) war allerdings die Karte gesperrt worden, dementsprechend konnte kein Geld mehr gestohlen werden.

Polizei: Täter womöglich aus Thüringen oder Oberfranken

Laut den Ermittlungen der Polizei stahl der Mann mit einer älteren, gehbehinderten Frau (mit Stock) den Geldbeutel samt Karte. Es besteht der Verdacht, dass beide in Tatortnähe, also im Umfeld von Neuhaus-Schierschnitz (Thüringen), oder im Großraum Bayreuth wohnen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt den Mann auf den beiden Fotos? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 03671 560 entgegen.

