Weihnachtsmahnwache in Bayreuth: Verein will geschlachteter Tiere gedenken

"Gerade zu Weihnachten wird besonders viel Fleisch konsumiert", erklärt Claudia Langmeyer im Gespräch mit inFranken.de. Gemeinsam mit dem Verein "Menschen für Tierrechte" aus Bayreuth organisiert sie die Weihnachtsmahnwache am 3. Dezember. Von 16.30 bis 18.30 Uhr will der Verein die Menschen auf die Folgen ihres Fleischkonsums aufmerksam machen.

Kritik an Zucht von Weihnachtsgänsen: Tierschützerin wünscht sich Umdenken

Dass Claudia Langmeyer für das Thema brennt, merkt man im Gespräch sofort. "Gerade an Weihnachten werden Tiere auf besonders brutale Weise gezüchtet", klagt sie und verweist auf die Weihnachtsgans. Langmeyer setzt sich seit Jahrzehnten für den Tierschutz ein. In der Gesellschaft habe sich seitdem einiges geändert, erzählt sie: "Vor 30 Jahren gab es kaum Vegetarier oder Veganer, jetzt immer mehr. So langsam kommt das Thema in der Bevölkerung an". Durch kontinuierliche Arbeit werde die Gewohnheit langsam angekratzt, der Fleischkonsum werde immer mehr überdacht.