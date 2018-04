Weihnachtsbaummarkt 2017

Ab Samstag, 16. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 24. Dezember, können beim diesjährigen Weihnachtsbaummarkt in Bayreuth an folgenden Plätzen Bäume erstanden werden: Jean-Paul-Platz, Luitpoldplatz, Parkplatz Friedrich-Ebert-Straße (gegenüber Tankstelle), St. Georgen am Brunnen, Freiheitsplatz (Einmündung Scheffelstraße), Hoffmann-von-Fallersleben-Straße, Burgenlandplatz und Ecke Klinikumallee/Weserstraße. Die Verkaufszeiten für den Weihnachtsbaummarkt sind werktags von 8 Uhr bis 18.30 Uhr, sonntags von 11 Uhr bis 17.30 Uhr und an Heilig Abend von 8 Uhr bis 14 Uhr.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth