Update: 19.02.2020, 11.56 Uhr: Wie konnte Feuer auf Reiterhof in Weidenberg ausbrechen?

Nach einem Großbrand auf einem Reiterhof im Weidenberger Ortsteil Erdelberg (Kreis Bayreuth) scheint nun die Brandursache geklärt, berichtet die Polizei am Mittwoch (19.02.2020). Die Kripo Bayreuth geht von einem technischen Defekt an einer Arbeitsmaschine aus. Die weiteren Ermittlungen dauern allerdings an.

Polizei schätzt Schaden auf eine Million Euro

Am Samstag (15.02.2020) war kurz nach 17.30 Uhr ein Feuer im Heuballenlager ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich rasch aus und entwickelten sich zu einem Großbrand. Eine Scheune samt nebenstehenden Stallungen stand in Brand.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf eine Million Euro. Vier Menschen wurden verletzt und mit einem Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntag mitteilte, waren zum Zeitpunkt des Ausbruchs zahlreiche Tiere in den Ställen untergebracht.

Zeugen sahen Flammen-Inferno auf Reiterhof

Am späten Samstagnachmittag war die Feuerwehr gerufen worden. Bereits bei der Anfahrt - so berichten es Augenzeugen - ließ der Schein der Flammen in der anbrechenden Dunkelheit vermuten, dass hier ein größerer Brand wütet.

Die Tiere, die in den Ställen untergebracht waren, konnten die Besitzer retten und auf eine nahe gelegene Koppel bringen. Sämtliche Tiere blieben unverletzt.