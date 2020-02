Großeinsatz am Samstagabend in Oberfranken - auf Reiterhof bricht Feuer aus: Im oberfränkischen Weidenberg (Landkreis Bayreuth) geriet am Samstag (15. Februar 2020) eine Scheune samt nebenstehenden Stallungen in Brand. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntag mitteilte, waren zum Zeitpunkt des Ausbruchs zahlreiche Tiere in den Ställen untergebracht.

Großbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen im Kreis Bayreuth

Am späten Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Großeinsatz nach Erdelberg, einem Teil der Marktgemeinde Weidenberg, gerufen. Bereits in der Anfahrt - so berichten es Augenzeugen - ließ der Schein der Flammen in der anbrechenden Dunkelheit vermuten, dass hier ein größerer Brand wütet.

In einer Scheune, die mit Heuballen gefüllt war, war das Feuer ausgebrochen. Die Ursache sind laut Polizei aktuell noch völlig unklar. Schnell griffen die Flammen auf die angrenzenden beziehungsweise zusammengebauten Bereiche der Pferdestallung und des Schafstalles über.

Gebäude werden Raub der Flammen

Die Tiere, dort untergebracht waren, konnten die Besitzer retten und auf eine nahe gelegene Koppel bringen. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben sämtliche Tiere unverletzt.