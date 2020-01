Bad Berneck im Fichtelgebirge Bad Berneck: Fleischautomat mit Böller verwüstet - Metzgerei-Kamera filmt alles mit

Die Polizei verfolgt eine Spur: Dank des Einsatzes von Personensuchhunden geht die Polizei davon aus, dass sich die Täter auf dem Parkplatz unterhalb der Kirche in der Straße "Rosenhammer" aufgehalten haben.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen:

Wer hat am Montag, um etwa 2.55 Uhr, Wahrnehmungen im Bereich der Bankfiliale in der Bahnhofstraße gemacht?

Wem sind in der Zeit von zirka 2.30 Uhr bis 3.30 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz unterhalb der Kirche in der Straße „Rosenhammer“ in Weidenberg aufgefallen?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefon 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung: Geldautomat gesprengt - Täter fliehen mit Roller

In den frühen Morgenstunden versuchten am Montag (13. Januar) bislang Unbekannte, den Geldautomaten einer Bankfiliale in Weidenberg zu sprengen. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Verdächtigen mit einem Motorroller. Die Polizei fahndet nach den Tätern und sperrte den Tatort weiträumig ab.

Gegen 3 Uhr kam es in der Commerzbank-Filiale in der Bahnhofstraße zu einem lauten Knall. Ersten Informationen nach flüchteten anschließend mindestens zwei dunkel gekleidete Personen aus der Bank und fuhren auf einem Motorroller in Richtung Sportplatz beziehungsweise Industriegebiet davon. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.