Wasserrohrbrüche in Bayreuth: Wieso häufen sich die Meldungen in der Stadt?

Wasserrohrbrüche in Bayreuth - daran liegt's: Nicht selten erreichte uns in den vergangenen Monaten die Nachricht über einen Wasserrohrbruch in Bayreuth. Im Gegenteil: Schon fast im monatlichen Rhythmus berichten die Stadtwerke Bayreuth über Hauptleitungsschäden, Rohrbrüche und Wasserausfälle - zuletzt am Dienstag (21. Januar 2020) von einem Wasserrohrbruch am Rodersberg, bei dem 50 Haushalte von der Versorgung abgeschnitten wurden. Der Pressesprecher der Stadtwerke, Jan Koch, erklärt in einem Gespräch mit inFranken.de, wie es zu der Häufung komme und warum Sorgen unbegründet seien.

Stadtwerke Bayreuth: Häufung von Wasserrohrbrüchen nur ein Zerrbild

"Eine starke Häufung gibt es gar nicht", sagt Koch gleich zu Anfang des Gesprächs. Vielmehr seien die sich häufenden Wasserrohrbrüche in Bayreuth eine Frage der Wahrnehmung. Denn ein Rohrbruch ist zunächst einmal nichts Ungewöhnliches: "Täglich ist Bayreuths Rohrnetz Lasten von bis zu 13.000 Autos ausgesetzt, Witterungen und Bodenbewegungen kommen noch dazu. Rohrbrüche sind also einfach eine Natur der Sache", so Koch. Pauschal könne man auch nicht von einem zu hohen Alter der Rohre sprechen.