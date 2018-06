Wahnfried-Konzerte im Richard Wagner Museum

Durch die Kooperation mit den Bayreuther Festspielen in Verbindung mit dem ?Diskurs Bayreuth? und die freundliche Unterstützung der Sponsoren werden die Wahnfried-Konzerte auch in diesem Jahr wieder für unvergessliche Momente sorgen. Karten sind ab Montag, 2. Juli, während der Museumsöffnungszeiten (im Juli und August täglich von 10 bis 18 Uhr) an der Kasse des Richard Wagner Museums erhältlich. Alle Konzerte finden im Saal von Haus Wanfried statt.

Der Flügel Richard Wagners

Der Flügel war ein Geschenk der New Yorker Firma Steinway & Sons. Als ?Festgruß aus Steinway Hall? wurde er 1876 anlässlich der Eröffnung der ersten Bayreuther Festspiele von der Familie Steinway an Richard Wagner übergeben. Seitdem steht der Flügel im Haus Wahnfried in Bayreuth und wurde neben Richard Wagner von vielen begeisterten Gästen gespielt, darunter Franz Liszt und Joseph Rubinstein.

Der Flügel überstand die weitgehende Zerstörung des Hauses durch eine Fliegerbombe 1945 ohne ernstliche Beschädigung. Heute ziert er die Rotunde des Saales und erwacht während der Konzertreihen zum Leben.

(Quelle: Richard Wagner Museum Bayreuth)