Verzweifelte Suche in Oberfranken: Wer hat Hund Leo gesehen?

Hund aus Oberfranken vermisst: Der Bayreuther Hund Leo wird vermisst. Bereits seit Samstag, 27.06.2019, ist das scheue Tier aus Fürsetz verschwunden. Das berichtet sein Frauchen, Gabriele Stemmler, inFranken.de.

Suche über Ebay-Kleinanzeigen: Frauchen aus Bayreuth sucht Hund Leo

Über Ebay-Kleinanzeigen versucht die Besitzerin verzweifelt, Hinweise zum Aufenthaltsort des Tieres zu bekommen. "Mein sehr scheuer und ängstlicher Hund Leo ist seit Samstagabend in Bayreuth-Fürsetz verschwunden. Ich habe den älteren Hund noch nicht lange übernommen und er ist mir entlaufen", schreibt Gabriele Stemmler in dem Suchportal. Gegenüber inFranken.de berichtet sie, dass sie den Mischling er seit sechs Wochen hat.

Unerwartete Unterstützung: Hundetrainer verfolgen Geruchsspuren

Unterstützung habe sie bereits bekommen. "Auf meine Anzeige hin haben sich mehrere Hundetrainer gemeldet." Diese hätten gemeinsam mit ihren Hunden versucht, die Geruchsspuren des entlaufenen Leo zu verfolgen - leider ohne großen Erfolg. "Wir standen schon vor einer Scheune, aber Leo war leider nicht darin", erzählt Stemmler.

Leo ist mittlerweile geschoren - Bayreuther sollen in Gärten und Schuppen nachschauen

Aktuell sieht der Hund nicht mehr ganz so aus wie auf dem Foto. Mittlerweile ist Leo geschoren, weswegen sein Fell eine andere Farbe hat und wesentlich heller ist. Gabriele Stemmler vermutet, dass sich der Hund in einem Garten oder einem Schuppen aufhält: "Leo ist sehr scheu, er geht nicht viel spazieren. Er ist aber körperlich gesund", sagt sie. Deswegen bittet sie alle Einwohner von Bayreuth-Fürsetz, in ihren Schuppen nach Leo zu schauen.

Falls Sie Leo gesehen haben oder andere Hinweise geben können, melden Sie sich bei Frau Stemmler unter Telefon0176 20 70 37 49.