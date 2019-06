Warmensteinach vor 11 Stunden

Sturz

Schwerer Unfall in Oberfranken: Radfahrerin erleidet Bruch und Prellungen am ganzen Körper

Bei einem Unfall in Oberfranken ist am Donnerstag eine Radfahrerin verunglückt. Die Frau war am Nachmittag mit ihrem Mann unterwegs, als sie mit dem Rad gegen den Bordstein fuhr und stürzte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.