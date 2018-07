Verfolgungsjagd mit Polizei in Bayreuth: 26-Jähriger kracht in Auto und flüchtet zu Fuß mit schwangerer Schwerverletzter

Die Flucht eines Autofahrers vor der Polizei endete in der Nacht zum Donnerstag mit einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Bayreuth. Insgesamt wurden drei Menschen verletzt - zwei davon schwer.



Wie die Polizei mitteilt, flüchtete ein 26-jähriger Autofahrer mit seinem Audi in der Nacht auf Donnerstag vor der Polizei. Der Fahrer ignorierte mehrfach die Anhaltesignale der Polizeibeamten und stieß in der Folge des Unfalls mit einem anderen Auto zusammen.



Fahrer beschleunigt und flüchtet

Gegen 23 Uhr wollten Bayreuther Polizeibeamte den Audi-Fahrer in der Bindlacher Allee stadtauswärts kontrollieren. Nachdem die Polizisten Anhaltesignale gaben, gab der Fahrer allerdings Gas und beschleunigte stark. Er versuchte in Richtung Bindlach zu flüchten.



Innerorts fuhr der Mann schließlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholte in gefährlicher Art und Weise andere Verkehrsteilnehmer, wie die Polizei mitteilt. Am Ortsausgang von Bindlach wendete der 26-Jährige schließlich seinen Wagen und fuhr zurück Richtung Bayreuth.



Der Autofahrer versuchte mit seinem Auto über einen Fuß- und Radweg zu fliehen, um sich der Polizeikontrolle zu entziehen. An der Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße missachtete er eine rote Ampel und stieß in der Folge mit dem Auto eines 45-Jährigen zusammen.



Fahrer und schwangere Beifahrerin flüchten zu Fuß

Nach dem Zusammenstoß flüchteten die beiden Insassen des flüchtenden Audis zu Fuß. Der Polizei gelang es aber nach kurzer Zeit den Autofahrer und seine schwangere 30-jährige Beifahrerin festzunehmen. Während der Verfolgung gab ein Polizist auch einen Schuss aus der Dienstwaffe in die Luft ab.





Der 45-jährige Fahrer des in den Unfall verwickelten Autos sowie die flüchtige Beifahrerin des Audis wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Auch die Beifahrerin des 45-Jährigen wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.



Warum ist der Mann geflohen?

Im Rahmen der ersten Ermittlungen der Bayreuther Polizei stellte sich heraus, dass gegen den 26 Jahre alten Mann ein Haftbefehl bestand und er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch die angebrachten Kennzeichen aus dem Vogtlandkreis hatte der Flüchtige zuvor von einem anderen Auto entwendet. Weiterhin fanden die Beamten im Audi eine geringe Menge Amfetamin.



Außerdem stand der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme bei ihm anordneten. Anschließend brachte eine Streifenbesatzung den Täter in eine Justizvollzugsanstalt. Das Fluchtfahrzeug stellten die Polizisten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth sicher.



Gegen den 26-Jährigen leitete die Verkehrspolizei Bayreuth daher mehrere Strafverfahren ein. Im Rahmen dieser Ermittlungen suchen die Beamten nun auch nach Verkehrsteilnehmer, die die Flucht beobachten konnten und/oder durch die Fahrweise des Audifahrers gefährdet wurden. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0921/506-2330 bei der Bayreuther Verkehrspolizei melden.