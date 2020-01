In Oberfranken ist es am Dienstagmittag (14. Januar 2020) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ersten Angaben der örtlichen Polizei zufolge ist ein Zug in Auto gekracht. Der Unfallort liegt in Weidenberg (Kreis Bayreuth) auf Höhe Döhlau. Zur Kollision kam es auf der Bahnstrecke zwischen Bayreuth und Weidenberg.

Unfall in Weidenberg: Autofahrer nach Zug-Crash verletzt

Dabei wurde der Autofahrer laut Polizei verletzt, ist aber ansprechbar. Insassen des Zuges wurden nicht verletzt. Die Polizei Oberfranken geht derzeit davon aus, dass der Fahrer des Autos unaufmerksam den unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollte, ohne auf einen heranfahrenden Zug zu achten. Der Rettungsdienst und die Polizei sind derzeit noch vor Ort (Stand: 15.30 Uhr).

Am Montagabend hat sich in Oberfranken ein ähnlicher Unfall ereignet. Im Kreis Coburg ist ein Zug ebenfalls in ein Auto gekracht. Der Fahrer des Autos wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.