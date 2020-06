Unfall in Hollfeld (Landkreis Bayreuth): Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt. Am Dienstagabend (02.06.2020) ist eine 59-jährige Autofahrerin von Hollfeld in Richtung Plankenfels im Landkreis Bayreuth unterwegs gewesen. Kurz nach Gottelhof wurde sie von der tief stehenden Sonne derart geblendet, dass sie den 72-jährigen Fahrer eines Pedelecs übersah. Dieser fuhr ebenfalls in Richtung Plankenfels.

Wie die Polizei mitteilte, erfasste die Frau den E-Bike-Fahrer mit ihrem Wagen. Der 72-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß nach rechts in den Graben. Der Senior, der keinen Helm getragen hatte, erlitt hierbei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 8500 Euro.

Bei einem Unfall in Bayreuth ist im April ein Radfahrer gestorben. Ein Lkw hatte den 74-Jährigen auf seinem E-Bike erfasst und ihn überfahren.