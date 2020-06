Verkehrsunfall in Gesees (Landkreis Bayreuth): Autofahrer verliert Kontrolle und landet im Straßengraben. Am Mittwochmittag (03.06.2020) war ein 68-Jähriger mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Forkendorf in Richtung Mistelbach unterwegs. Am Ortsausgang wollte er einen 58-jährigen Lastkraftwagenfahrer überholen.

Dabei streifte er den Lastwagen seitlich, lenkte dann zu weit nach links und landete schließlich im Graben. Laut Polizei verletzte er sich dabei leicht. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 20.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Auf der A7 zwischen Gollhofen und Markbreit kam es zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr gegen einen Lkw und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.