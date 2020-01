Im oberfränkischen Gefrees (Kreis Bayreuth) ist es in der Nacht auf Sonntag (6. Januar 2020) zu einem Unfall gekommen. Gegen 1 Uhr verunglückte ein voll besetztes Auto auf der Staatsstraße "2180" im Ortsteil Kornbach.

Unfall in Kornbach: Fünf Menschen verletzt - darunter Schwangere und Baby

Angaben der Bayreuther Polizei zufolge kam das Auto in einer Rechtskurve von der eisglatten Fahrbahn ab. Es prallte gegen eine Grundstücksmauer. Im Auto saßen vier Erwachsene und ein Säugling. Die Frau am Steuer war schwanger.

Alle Insassen wurden durch alarmierte Kräfte des Rettungsdienstes mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden.

