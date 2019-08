Eckersdorf vor 1 Stunde

Zusammenstoß

Unfall in Fränkischer Schweiz: Lkw stößt mit Auto zusammen und schießt Abhang hinab

Bei einem Unfall in der Fränkischen Schweiz ist am Dienstagmorgen ein Lkw mit einem Auto zusammengestoßen. Der Pkw war auf die Gegenspur gekommen und mit dem entgegenkommenden Laster kollidiert. Ein weiteres Fahrzeug fuhr in das Heck des Lkw.