Am frühen Donnerstagabend (19. März 2020) ist in Oberfranken ein Motorradfahrer verunglückt. In Waischenfeld (Kreis Bayreuth) kollidierte der Biker mit einem entgegenkommenden Auto. Das sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de.

Demnach kam es im Gegenverkehr zum Zusammenstoß. Der Biker wurde dadurch schwer verletzt. Rettungskräfte wurden alarmiert und sind aktuell (Stand: 18.45 Uhr) noch am Unfallort. Die Straße wurde gesperrt.

Unfall in Waischenfeld: Hauptstraße gesperrt