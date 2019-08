Traktorunfall in Oberfranken: Am Donnerstagvormittag (1. August 2019) ist es zu einem Traktorunglück zwischen Glashütten und Mistelgau (Kreis Bayreuth) gekommen. Ersten Informationen der örtlichen Polizei zu folge, wurde dabei ein Mensch schwer verletzt.

Schwerer Traktorunfall bei Bayreuth: Hubschrauber vor Ort

Laut Polizei ist ein Auto und der Traktor zusammengeprallt: Die schwer verletzte Person musste reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber ist aktuell vor Ort. Der Artikel wird aktualisiert, sobald es Neuigkeiten gibt.

