Update, 21.55 Uhr: Mann stirbt bei Unfall in der Fränkischen Schweiz

Ein 38-Jähriger ist bei dem schweren Unfall ums Leben gekommen. Das gab die Polizei am späten Dienstagabend offiziell bekannt. Der Mann kam mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Auto einer 60-jährigen Frau zusammen.

Der 38-Jährige wurde im Wrack seines Auto eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Diesen erlag er noch am Unfallort nahe Trockau.

Die 60-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von 50.000 Euro. Die Kreisstraße ist noch bis in die Nacht hinein gesperrt.

Update, 19.05 Uhr: Kreisstraße weiterhin gesperrt - neue Details zum Unfall

Bei dem Unfall in der Fränkischen Schweiz sind zwei Autos frontal ineinander gekracht. Beide Autofahrer wurden dabei verletzt. Das Verkehrsunglück hat sich gegen 17.30 Uhr in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Trockau ereignet, wie ein Sprecher der Polizei inFranken.de sagte.

Die Kreisstraße BT43 ist weiterhin gesperrt.

Erstmeldung, 17.50 Uhr: Schwerer Unfall in Oberfranken